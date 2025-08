Sean 'Diddy' Combs chiede l'annullamento del verdetto della giuria

"Combs è pericoloso e a rischio di fuga"

La sentenza nel caso dell'ex mogul del rap è in programma il 3 ottobre e la procura si è opposta con fermezza al tentativo di 'Diddy' di minimizzare le sue colpe per aver trasportato escort maschili attraverso confini statali perché facessero sesso a pagamento con le sue ex fidanzate: "Combs è pericoloso e a rischio di fuga", hanno detto i magistrati opponendosi alla richiesta di un rilascio dietro pagamento di una cauzione da 50 milioni di dollari.