Processo Sean Diddy Combs: non colpevole per traffico sessuale

La giuria ha giudicato il rapper non colpevole per i due capi d'imputazione di traffico sessuale e associazione a delinquere. Lo riporta la Cnn. È stato invece ritenuto colpevole di traffico per la prostituzione. A questo punto non rischia l'ergastolo

In un verdetto misto, i giurati del processo penale federale a Sean Diddy Combs lo hanno dichiarato colpevole di due capi d'imputazione per trasporto a fini di prostituzione, ma lo hanno assolto dalle accuse più gravi: associazione a delinquere e traffico sessuale. Il verdetto, annunciato nella tarda serata del 1° luglio (ora statunitense), è stato confermato da più fonti, tra cui CNN, AP News e The Guardian

Sean 'Diddy' Combs 'non colpevole' per traffico sessuale La decisione arriva dopo circa 14 ore di deliberazioni. Combs era accusato di aver preso parte a una rete di sfruttamento sessuale e di aver promosso un sistema organizzato a scopo criminale: due capi d'imputazione gravi, che avrebbero potuto comportare l'ergastolo. La giuria, però, l'ha assolto da queste accuse. Diversa, invece, la posizione per quanto riguarda i due capi d'imputazione minori, che lo accusavano di aver organizzato e finanziato spostamenti di donne a fini di prostituzione. In questi casi, Combs è stato dichiarato colpevole. Il giudice Arun Subramanian ha ringraziato i giurati per il loro "enorme sacrificio" nel corso del processo. "Voglio che sappiate che è fonte di ispirazione per tutti noi. Avete ascoltato, avete lavorato insieme, siete stati qui ogni giorno, con la pioggia o con il sole. Lo avete fatto senza alcuna ricompensa, se non quella che deriva dal rispondere alla chiamata del servizio pubblico. Questo dovrebbe dare speranza a tutti noi", ha detto.

Prospettive di condanna Combs, che si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse, ora rischia una pena fino a 10 anni di carcere per le condanne per trasporto. Se fosse stato condannato per uno qualsiasi degli altri capi d'accusa, il 55enne avrebbe potuto affrontare fino all'ergastolo. La difesa ha chiesto che Combs venga rilasciato in attesa della sentenza, richiesta a cui l'accusa si è opposta. Il giudice ha affermato che prenderà una decisione dopo che le parti avranno presentato le proprie argomentazioni formali.

Diddy ha applaudito prima di lasciare l'aula Prima di essere accompagnato fuori dall'aula del tribunale dagli ufficiali giudiziari, Sean "Diddy" Combs si è inginocchiato davanti alla sedia e ha chinato la testa. Poi, rivolto alla tribuna, ha applaudito, spingendo anche il pubblico a farlo. Combs ha guardato la famiglia con il viso raggiante. "Grazie. Vi voglio bene, mamma. Vi voglio bene. Vi voglio bene. Vi voglio bene". Poi i familiari hanno iniziato a gridare dream team agli avvocati, che si sono dati pacche sulle spalle e si sono abbracciati.