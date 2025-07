Barry, da domani su Sky e NOW la terza stagione della serie HBO

La terza stagione della serie targata HBO arriva su Sky e NOW da domenica 13 luglio. La quarta e ultima sarà invece disponibile dal 27 luglio, sempre in esclusiva su Sky

In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da domenica 13 luglio arriva la terza stagione di BARRY, la dark comedy con Bill Hader premiata con l’Emmy® che segue le vicende di un killer depresso, veterano di guerra, che si innamora della recitazione durante un incarico a Los Angeles. E dal 27 luglio su Sky e NOW anche la quarta stagione della serie HBO creata da Bill Hader e Alec Berg.