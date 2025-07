Addio a Luigi Zannoni, manager storico di Gianni Morandi

Il mondo della musica italiana dice addio a Luigi Zannoni, storico manager e collaboratore di lunga data del cantante bolognese. A comunicarlo è stato lo stesso Gianni Morandi, che ha condiviso un messaggio commosso sui social. “Oggi non è stata una bella giornata. È venuta a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni”, ha scritto l’artista, ricordando il profondo legame umano e professionale che li univa.

Una carriera dietro le quinte

Zannoni è stato una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, noto per la sua discrezione e per la capacità di guidare con competenza e sensibilità la carriera del celebre interprete. Per oltre quarant’anni ha accompagnato Morandi in tutte le fasi della sua attività artistica, comprese le sfide e i momenti di rilancio. Non amava i riflettori, ma era considerato una presenza costante e affidabile nel backstage, dove offriva supporto strategico e umano.

Oltre al ruolo di manager, Zannoni era anche amministratore unico e socio al 5% della Mormora Music, l’etichetta discografica fondata dal cantautore, che detiene il restante 95%. La sua attività ha contribuito alla produzione di numerosi progetti discografici e collaborazioni artistiche, tra cui quelle con Fabio Rovazzi, con cui aveva lavorato in tutti i duetti realizzati con Morandi.