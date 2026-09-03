Il primo fotogramma è una dedica: a David Lynch. E non è un vezzo. In fase di montaggio, ha raccontato Herzog al Lido, disse al suo montatore che avrebbe voluto Lynch accanto a sé alla prima proiezione pubblica, come primo spettatore: due autori lontanissimi eppure legati da una comprensione profonda del lavoro l'uno dell'altro. Poi il film comincia, e due donne identiche raccontano un sogno popolato di uccelli. Capiamo subito la regola del gioco. Perché, come recita una vecchia massima hollywoodiana, se hai un messaggio da recapitare esiste l'ufficio postale: il cinema è un'altra faccenda. Vale per David, vale per Werner, che alla 83esima Mostra di Venezia porta in concorso Bucking Fastard e lo consegna al Lido come una lettera d'amore senza mittente. Un dettaglio, quello postale, che tornerà. Perché nulla, nel cinema di Herzog, capita per caso, nemmeno il caso.

Il titolo è già un indizio, anzi uno spoonerism: Bucking Fastard è il lapsus per inversione di Fucking Bastard, lo stesso sputo di sillabe che le protagoniste, Jean e Joan Holbrooke, pronunciano insieme, e che, così si racconta, le vere gemelle di York Freda e Greta Chaplin avrebbero fatto risuonare all'unisono in un'aula di tribunale. Perché è questo il prodigio (e la condanna) delle due sorelle: parlano all'unisono, camminano con lo stesso passo, sognano gli stessi sogni, si innamorano dello stesso uomo e sbagliano le stesse parole. Non un dialogo, ma un coro. Non due, ma un due che è uno.