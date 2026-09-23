La Ruota dei Campioni… e delle Stelle: cast, ospiti e come funziona

Alla conduzione c'è naturalmente Gerry Scotti che, negli ultimi anni, ha trasformato la Ruota della Fortuna in uno dei programmi più seguiti della rete ammiraglia Mediaset. Accanto a lui torna Samira Lui, che gestisce il tabellone e ormai è diventata un volto indispensabile del format. La sintonia tra i due, fatta di battute e complicità, è considerata uno degli ingredienti del successo del programma, ed è su questo equilibrio collaudato che Mediaset punta per il debutto in prima serata. Resta da capire come verrà distribuito lo spazio tra i Campioni e gli ospiti, senza snaturare il ritmo veloce e immediato che ha reso riconoscibile il quiz.