La Ruota dei Campioni...e delle Stelle: cast, ospiti e come funziona il programma staseraSpettacolo
Introduzione
Il game show di Gerry Scotti lascia l'access prime time e diventa un evento di prima serata su Canale 5. Nella puntata di mercoledì 23 settembre, nove tra i campioni più vincenti della Ruota della Fortuna tornano al tabellone, affiancati dai tre tenori de Il Volo, che giocano per una causa benefica. In palio la possibilità di vincere fino a 300mila euro
Quello che devi sapere
L'appuntamento
L'appuntamento con La Ruota dei Campioni... e delle Stelle è fissato alle 20.40 di mercoledì 23 settembre su Canale 5, subito dopo il Tg5. Trattandosi di una puntata evento, la serata sarà molto più lunga di quelle trasmesse ogni giorno e la chiusura è prevista in tarda serata, con possibili piccoli scostamenti rispetto all'orario indicato in palinsesto. Chi non riesce a sintonizzarsi sul televisore potrà seguire la trasmissione anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta sia on demand nei giorni successivi.
Come funziona la gara
Protagonisti della serata saranno nove Campioni, selezionati tra i concorrenti che nelle puntate quotidiane hanno portato a casa le vincite più consistenti. I giocatori scenderanno in campo a gruppi di tre e si affronteranno in cinque manche a tema, cercando di mettere insieme il bottino più ricco possibile. Superata questa prima fase, i tre Campioni con il montepremi più alto passeranno a due ulteriori manche decisive. L'ultimo atto della serata si giocherà sulla Ruota delle Meraviglie, dove i finalisti potranno provare a conquistare una somma che arriva fino a 300mila euro. È proprio questa cifra, molto superiore a quelle abituali, a rendere lo speciale qualcosa di diverso da una semplice puntata allungata.
Il Volo al tabellone per beneficenza
La componente "stellare" del titolo è affidata a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. I tre cantanti de Il Volo non saliranno sul palco per esibirsi, ma per giocare: in manche pensate apposta per loro dovranno far girare la ruota, scegliere consonanti e vocali e risolvere i tabelloni esattamente come gli altri concorrenti. Il membro del trio che otterrà il risultato migliore avrà a sua volta accesso alla Ruota delle Meraviglie. Le eventuali vincite del gruppo non resteranno però ai tre artisti: saranno donate all'Orchestra Giovanile Quattro Ottavi. Una scelta che richiama da vicino la storia del trio, che ha iniziato a cantare giovanissimo, e che dà a ogni risposta corretta un peso che va oltre la gara.
Gerry Scotti e Samira Lui di nuovo in coppia
Alla conduzione c'è naturalmente Gerry Scotti che, negli ultimi anni, ha trasformato la Ruota della Fortuna in uno dei programmi più seguiti della rete ammiraglia Mediaset. Accanto a lui torna Samira Lui, che gestisce il tabellone e ormai è diventata un volto indispensabile del format. La sintonia tra i due, fatta di battute e complicità, è considerata uno degli ingredienti del successo del programma, ed è su questo equilibrio collaudato che Mediaset punta per il debutto in prima serata. Resta da capire come verrà distribuito lo spazio tra i Campioni e gli ospiti, senza snaturare il ritmo veloce e immediato che ha reso riconoscibile il quiz.