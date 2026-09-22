So chi sei è arrivata su Netflix il 17 settembre, ed è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Il titolo originale turco è Seni Tanıyorum mentre, a livello internazionale, la serie circola anche con il nome Not a Stranger. Tutti gli 8 episodi della prima stagione sono stati pubblicati insieme, così da poter essere visti senza attese settimanali, con audio originale in turco e doppiaggio in italiano. Un debutto che ha pagato subito: nel giro pochi giorni, So chi sei è entrata nella Top 10 dei titoli più visti nel nostro Paese.