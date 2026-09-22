Introduzione
Disponibile dal 17 settembre 2026, il dramma turco racconta la storia di una madre che affida la figlia a una tata all'apparenza perfetta, ma custode di molti segreti. Ecco trama, cast e tutto quello che c'è da sapere sulla serie
Quello che devi sapere
Dove vederla
So chi sei è arrivata su Netflix il 17 settembre, ed è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Il titolo originale turco è Seni Tanıyorum mentre, a livello internazionale, la serie circola anche con il nome Not a Stranger. Tutti gli 8 episodi della prima stagione sono stati pubblicati insieme, così da poter essere visti senza attese settimanali, con audio originale in turco e doppiaggio in italiano. Un debutto che ha pagato subito: nel giro pochi giorni, So chi sei è entrata nella Top 10 dei titoli più visti nel nostro Paese.
La trama
Al centro della storia c'è Funda, una pittrice che, dopo essere diventata madre, desidera riprendere in mano la carriera artistica messa temporaneamente da parte. Per conciliare famiglia e lavoro, lei e il marito İlker decidono di affidare la piccola a una tata. La scelta ricade su Nazlı, una giovane donna che sembra la soluzione ideale: competente, affettuosa e in breve tempo indispensabile. Dietro quella perfezione, però, si nascondono numerosi segreti. Con il passare degli episodi, bugie e sospetti iniziano a insinuarsi tra le mura domestiche, fino a rendere sempre più difficile capire chi stia davvero mentendo e per quale motivo.
Quante puntate sono e quanto durano
La prima stagione di So chi sei è composta da otto episodi, tutti resi disponibili in un'unica soluzione al momento dell'uscita. Le puntate hanno una durata variabile, compresa all'incirca tra i 42 e i 58 minuti, per un totale di poco meno di sette ore complessive. Un formato agile, che permette di seguire l'intera vicenda in poche serate. Il ritmo è quello tipico del thriller domestico: informazioni dosate con attenzione, sospetti che si spostano da un personaggio all'altro e una verità che si lascia scoprire soltanto poco alla volta, tenendo aperta la domanda fino all'ultimo.
So chi sei e il filone turco di Netflix
La serie si inserisce in una strategia ormai collaudata: da tempo Netflix considera la Turchia una delle sue fonti di produzioni non in lingua inglese più affidabili. Spesso si tratta di thriller psicologici, ambientati in contesti familiari e costruiti attorno a rapporti di fiducia che si sgretolano. Dopo titoli di successo come Fatma, So chi sei prova a bissare quel modello puntando su un'ambientazione intima e su un'idea semplice ma universale, capace di superare la barriera linguistica: la paura di aver accolto in casa la persona sbagliata, proprio là dove ci si sente più al sicuro.