Mostra Cinema Venezia 2026, voti look red carpet dell'11 settembre

Ultime sfilate pomeridiane e serali per i volti delle pellicole in gara e non, in attesa di sabato 12 settembre, giornata di consegna dei premi. Pierfrancesco Favino e il cast di "Dio Ride" aprono nel pomeriggio, insieme ai volti di Kami Nour di Ali Asgari. Attesi Russell Crowe, Carole Bouquet e Adriano Giannini. I nostri voti ai maggiori momenti di stile della decima giornata della kermesse - IN AGGIORNAMENTO

A cura di Vittoria Romagnuolo