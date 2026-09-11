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Mostra Cinema Venezia 2026, voti look red carpet dell'11 settembre. FOTO

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Ultime sfilate pomeridiane e serali per i volti delle pellicole in gara e non, in attesa di sabato 12 settembre, giornata di consegna dei premi. Pierfrancesco Favino e il cast di "Dio Ride" aprono nel pomeriggio, insieme ai volti di Kami Nour di Ali Asgari. Attesi Russell Crowe, Carole Bouquet e Adriano Giannini. I nostri voti ai maggiori momenti di stile della decima giornata della kermesse - IN AGGIORNAMENTO

A cura di Vittoria Romagnuolo

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