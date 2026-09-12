Un bon avocat, recensione del film con Laurent Lafitte a Venezia 83

Tre macinate di pepe in una vodka. Una riga di cocaina sul coperchio di un water. Due processi da seguire contemporaneamente e un cuore che, prima o poi, presenterà il conto. La giornata di Léonard Landry comincia così. E non è neppure una giornata particolarmente storta.

Principe del foro parigino, velocissimo con le parole e ancora più rapido nell’autodistruzione, Léonard appartiene a quella categoria di uomini capaci di salvare chiunque tranne se stessi. Laurent Lafitte lo interpreta come se avesse ingoiato un metronomo impazzito: corre nei corridoi, arringa, mente, seduce, sniffa, ricomincia. Finché il corpo, meno brillante dell’avvocato ma decisamente più ragionevole, decide di dichiarare chiusa l’udienza.

È da un’overdose in pieno tribunale che prende il via Un bon avocat (The Good Lawyer), il film di Tristan Séguéla presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, nella sezione Venice Open, e in arrivo su Netflix dal 9 novembre.

E a quel punto il paradosso è servito: l’uomo che ha costruito una carriera trovando una difesa per gli altri ha una settimana per affrontare il cliente più difficile della sua vita. Se stesso.