Scamarcio miglior attore Orizzonti per "I figli della scimmia"

Mostra del Cinema di Venezia, a Riccardo Scamarcio il premio Orizzonti come miglior attoreCinema
Il film di Tommaso Landucci conquista anche il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura, assegnato allo stesso regista e a Damiano Femfert. Al centro della storia il tema della genitorialità e il rapporto tra un padre, il figlio reale e quello immaginato. Dal palco l'attore ha condiviso il riconoscimento con il giovane interprete Andrea Aggio e ha ricordato il produttore Jeremy Thomas, scomparso oggi all'età di 77 anni
La sezione Orizzonti della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (DIRETTA) ha premiato Riccardo Scamarcio per I figli della scimmia di Tommaso Landucci. La decisione è stata presa dalla giuria Orizzonti presieduta da Valérie Donzelli e composta da Peter Becker, Elizabeth Lo, David Pablos e Barbara Ronchi. Per il film è arrivato anche il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura.
Il riconoscimento è stato assegnato a Tommaso Landucci e Damiano Femfert.
Le parole dell'attore
“Sono davvero emozionato, un onore per me essere qui. Dedico questo premio a tutti i papà del mondo, anche al mio e a mia madre”, ha detto Scamarcio ritirando il riconoscimento.
L'attore ha poi aggiunto: “Condivido questo premio con un giovane attore al suo debutto, il suo nome è Andrea Aggio, che interpreta mio figlio nel film”.
Alzando il premio sul palco, ha concluso: “Andrea abbiamo vinto!”.
Nel suo intervento ha ricordato anche il produttore Jeremy Thomas, scomparso oggi all'età di 77 anni: “Un uomo libero. Grazie Jeremy”.
Approfondimento
La scheda del film
La trama di I figli della scimmia
Il film di Tommaso Landucci affronta il tema della genitorialità attraverso una storia che mette al centro il legame tra un padre e un figlio.
Scamarcio interpreta un uomo chiamato a confrontarsi con il proprio ruolo di genitore e con le aspettative, le paure e i desideri che accompagnano la paternità. Il racconto si sviluppa tra il rapporto con il figlio reale e quello con un figlio immaginato, in un percorso che intreccia dimensione concreta e interiore.
Nel cast figurano anche Lidiya Liberman e Andrea Aggio. Il film arriverà nelle sale il 17 settembre.
©Getty
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