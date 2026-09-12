Scamarcio miglior attore Orizzonti per "I figli della scimmia"

Il film di Tommaso Landucci conquista anche il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura, assegnato allo stesso regista e a Damiano Femfert. Al centro della storia il tema della genitorialità e il rapporto tra un padre, il figlio reale e quello immaginato. Dal palco l'attore ha condiviso il riconoscimento con il giovane interprete Andrea Aggio e ha ricordato il produttore Jeremy Thomas, scomparso oggi all'età di 77 anni