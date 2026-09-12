Scamarcio miglior attore Orizzonti per "I figli della scimmia"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulla Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Mostra del Cinema di Venezia, a Riccardo Scamarcio il premio Orizzonti come miglior attore

Cinema
©Getty

Il film di Tommaso Landucci conquista anche il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura, assegnato allo stesso regista e a Damiano Femfert. Al centro della storia il tema della genitorialità e il rapporto tra un padre, il figlio reale e quello immaginato. Dal palco l'attore ha condiviso il riconoscimento con il giovane interprete Andrea Aggio e ha ricordato il produttore Jeremy Thomas, scomparso oggi all'età di 77 anni

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

La sezione Orizzonti della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (DIRETTA) ha premiato Riccardo Scamarcio per I figli della scimmia di Tommaso Landucci. La decisione è stata presa dalla giuria Orizzonti presieduta da Valérie Donzelli e composta da Peter Becker, Elizabeth Lo, David Pablos e Barbara Ronchi. Per il film è arrivato anche il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura.

Il riconoscimento è stato assegnato a Tommaso Landucci e Damiano Femfert.

Le parole dell'attore

“Sono davvero emozionato, un onore per me essere qui. Dedico questo premio a tutti i papà del mondo, anche al mio e a mia madre”, ha detto Scamarcio ritirando il riconoscimento.

L'attore ha poi aggiunto: “Condivido questo premio con un giovane attore al suo debutto, il suo nome è Andrea Aggio, che interpreta mio figlio nel film”.

Alzando il premio sul palco, ha concluso: “Andrea abbiamo vinto!”.

Nel suo intervento ha ricordato anche il produttore Jeremy Thomas, scomparso oggi all'età di 77 anni: “Un uomo libero. Grazie Jeremy”.

Approfondimento

La scheda del film

La trama di I figli della scimmia

Il film di Tommaso Landucci affronta il tema della genitorialità attraverso una storia che mette al centro il legame tra un padre e un figlio.

Scamarcio interpreta un uomo chiamato a confrontarsi con il proprio ruolo di genitore e con le aspettative, le paure e i desideri che accompagnano la paternità. Il racconto si sviluppa tra il rapporto con il figlio reale e quello con un figlio immaginato, in un percorso che intreccia dimensione concreta e interiore.

Nel cast figurano anche Lidiya Liberman e Andrea Aggio. Il film arriverà nelle sale il 17 settembre.

FOTOGALLERY

©Getty

1/25
Cinema

Mostra Cinema di Venezia, pagelle ai look sul red carpet di chiusura

L'emozione e l'attesa per la consegna dei Leoni e dei premi di questa edizione cominciano sul tappeto rosso del pomeriggio dove si gioca l'ultima partita dello stile tra i protagonisti della kermesse. Tornano molte delle star viste nei giorni scorsi e i membri e i presidenti delle varie giurie. Molti black dress, come da tradizione. Bellissime Scarano e Ronchi in Armani Privé A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Venezia 83, Leone d’oro a Woman Unknown. Premio speciale giuria a Naza

live Cinema

La pellicola di May el-Toukhy premiata come miglior film e con la Coppa Volpi a Mathilde Arcel....

Scamarcio miglior attore Orizzonti per "I figli della scimmia"

Cinema

Il film di Tommaso Landucci conquista anche il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura,...

Mostra Cinema di Venezia, pagelle ai look sul red carpet di chiusura

Cinema

L'emozione e l'attesa per la consegna dei Leoni e dei premi di questa edizione cominciano sul...

25 foto

Riccardo Muti su Villa Verdi: “I governi hanno fatto schifo”

Spettacolo

A Busseto il direttore d'orchestra è intervenuto in occasione del "Notturno", l'iniziativa...

Morto Jeremy Thomas, produttore cinematografico premio Oscar

Cinema

Tra i suoi ultimi film Bucking Fastard di Werner Herzog, in concorso a Venezia, e Bad Lieutenant:...

Spettacolo: Per te