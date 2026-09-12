Dio Ride, il film di Giovanni Veronesi fuori concorso a Venezia

Dio ride è una produzione Indiana Production, PiperFilm e Ogi Film, realizzata in collaborazione con Netflix. I produttori sono Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen e Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production, insieme a Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm.

La pellicola vede Maurizio Calvesi alla fotografia, Carmine Guarino alla scenografia e Carlo Poggioli ai costumi. Le musiche originali sono composte da Paolo Buonvino, mentre il montaggio è affidato a Patrizio Marone. Gli effetti visivi sono realizzati da Flat Parioli e il trucco è di Alessandra Vita.