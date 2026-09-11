Dal romanzo-inchiesta di Nicola Lagioia, Edoardo Gabbriellini ricostruisce uno dei fatti di cronaca più sconvolgenti della Roma contemporanea. Più che la violenza, il film esplora il vuoto emotivo e sociale che conduce alla tragedia. Nel cast Valerio Mastandrea. Luca ha ventitrè anni. Vive in una famiglia che lo ha adottato e che lo ama. Si muove con i suoi amici tra la periferia e il centro e ha una fidanzata con cui vive un amore giovane ma importante per entrambi. Luca sta cercando la sua strada, in un’età in cui tutto sembra ancora possibile e al tempo stesso già perduto, e in questa ricerca vive una doppia vita. Una notte, dopo un incontro apparentemente casuale, la traiettoria della vita di Luca si spezza, infrangendosi contro una violenza cieca e insensata. Distribuzione: Eagle Pictures.