Introduzione
La 83ª Mostra del Cinema di Venezia entra nelle sue battute finali, ma il viaggio dei film è appena iniziato. Dal grande cinema d'autore italiano ai titoli internazionali più attesi, ecco le opere che arriveranno nelle sale, sulle piattaforme e in streaming tra l'autunno 2026 e l'inizio del 2027
Quello che devi sapere
"The Echo Chamber", dal 10 settembre al cinema
Diretto da Andrea Pallaoro, il film porta sullo schermo l'ultima sceneggiatura scritta da Bernardo Bertolucci e racconta la storia di Leo, produttore musicale che vive a Londra mentre cerca di rilanciare la carriera della cantante Ava. L'incontro con un'infermiera e la dipendenza dagli antidolorifici trasformano il racconto in un dramma intimo con suggestioni da ghost story. Leo e Anne si inseguono, si sfiorano, si perdono, si cercano. Non riescono a lasciarsi né a liberarsi. Tra le stanze risuona la voce di Ava che attraversa il tempo e lascia affiorare ciò che resiste, o che non può più essere trattenuto. Nel cast Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon e Ann Akin. Distribuzione: 01 Distribution.
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"Serpenti", dal 10 settembre
Presentato a Venezia Spotlight, il nuovo film di Roberto De Paolis nasce da una sceneggiatura firmata dai fratelli D'Innocenzo. Un'opera che unisce tensione psicologica e realismo sociale, già considerata tra le produzioni italiane più interessanti della stagione. Paolo Marra ha ucciso la propria moglie, senza un perché. Divorato dal senso di colpa, decide di costituirsi: vuole pagare, scontare la pena, ridare dignità alla donna che ha ucciso e a se stesso. Tra poliziotti distratti, avvocati zelanti, cartomanti e complicati cavilli burocratici, nessuno lo prende sul serio. L’uomo si scopre vittima di un paradosso kafkiano: per quanto lo desideri, non riesce a farsi arrestare. Il perfetto capro espiatorio di una società grottesca che ignora chi vuole redimersi. Distribuzione: Be Water Film ed Europictures.
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"Ritorno a Buenos Aires", dal 17 settembre
Marco Bechis torna a raccontare le ferite della dittatura argentina attraverso Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini. Buenos Aires, 2008. Dopo trentatré anni trascorsi in Italia, Mariano Guerra torna in Argentina per testimoniare al processo contro gli ex militari che lo sequestrarono, torturarono e resero schiavo durante la dittatura militare. Insieme ad altri sopravvissuti è ospitato negli alloggi del Ministero della Giustizia, dove ritrova persone che hanno condiviso la prigionia e attende il giorno della sua deposizione. Le giornate trascorse con gli altri testimoni, gli incontri e le testimonianze riportano alla luce vicende rimaste in sospeso per decenni. Mariano è uno dei pochi sopravvissuti a quella tragedia e porta con sé un peso che nessuna sentenza può alleggerire. Il ritorno a Buenos Aires lo costringe a confrontarsi con ciò che significa essere rimasto vivo. Distribuzione: Fandango.
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"I figli della scimmia", dal 17 settembre
L'esordio di Tommaso Landucci affronta il tema della paternità attraverso una famiglia lacerata. Riccardo Scamarcio interpreta Dario, padre di un bambino disabile che riversa sul nipote adolescente il rapporto padre-figlio che avrebbe desiderato vivere. Dario è padre di un bambino disabile, al quale dedica ogni cura e attenzione, e ha un bellissimo rapporto con il figlio adolescente di suo fratello. Nel crescente legame con il nipote ritrova il figlio che avrebbe voluto avere, e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che finirà per incrinare l’equilibrio interiore di Dario e travolgere l’intera famiglia. Un intenso dramma familiare distribuito da Medusa Film.
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"Nessun dolore", dal 24 settembre
Gianni Amelio firma un nuovo racconto umano con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Presentato fuori concorso, il film arriverà rapidamente nelle sale grazie a 01 Distribution, confermando la centralità del cinema italiano nel calendario autunnale. Davide vende libri usati in una piazza di Roma e conduce una vita tranquilla, finché l'incontro con un bambino nordafricano e con Aminah, una giovane migrante incinta, cambia tutto. La sua casa diventa rifugio per chi non ha un tetto, trasformando un gesto di solidarietà in un viaggio umano che lo porterà a scontrarsi con la legge, la paura e il significato più profondo dell'accoglienza.
"Una storia", dal 24 settembre
Il debutto alla regia di Anna Foglietta è uno dei titoli più applauditi di Orizzonti. Protagonisti Alba Rohrwacher e Guido Caprino, coppia che vede crollare le proprie certezze quando la figlia lascia casa per l'università. Un film sulla crisi, sul tempo e sulla possibilità di ricominciare. Quando la figlia Irene lascia la provincia per l'università, Erika e Mauro si ritrovano soli in una casa improvvisamente silenziosa. La distanza fa riemergere fragilità, ferite e desideri rimasti in sospeso, costringendo entrambi a capire se il loro amore possa trasformarsi e trovare un nuovo equilibrio. Distribuzione: Bim.
"La città dei vivi", dal 1° ottobre
Dal romanzo-inchiesta di Nicola Lagioia, Edoardo Gabbriellini ricostruisce uno dei fatti di cronaca più sconvolgenti della Roma contemporanea. Più che la violenza, il film esplora il vuoto emotivo e sociale che conduce alla tragedia. Nel cast Valerio Mastandrea. Luca ha ventitrè anni. Vive in una famiglia che lo ha adottato e che lo ama. Si muove con i suoi amici tra la periferia e il centro e ha una fidanzata con cui vive un amore giovane ma importante per entrambi. Luca sta cercando la sua strada, in un’età in cui tutto sembra ancora possibile e al tempo stesso già perduto, e in questa ricerca vive una doppia vita. Una notte, dopo un incontro apparentemente casuale, la traiettoria della vita di Luca si spezza, infrangendosi contro una violenza cieca e insensata. Distribuzione: Eagle Pictures.
"L'estranea", dall'8 ottobre
Paolo Strippoli dirige un thriller psicologico ambientato tra la Bari del 1999 e la Roma dei giorni nostri. Jasmine Trinca interpreta Anna, donna costretta a rievocare un inquietante episodio del passato davanti alla figlia. Una donna si presenta all’improvviso a casa della propria figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea.
Un segreto custodito a lungo che ora torna a reclamare il suo prezzo. Un racconto sospeso tra memoria e paura. Distribuzione: 01 Distribution.
"Primetime", dal 15 ottobre
Arriverà nelle sale il 15 ottobre Primetime, il nuovo film di Lance Oppenheim distribuito da I Wonder Pictures. Protagonista è Robert Pattinson, affiancato da Merritt Wever, Skyler Gisondo e Phoebe Bridgers, in un thriller che riflette sul potere della televisione e sui limiti etici della spettacolarizzazione del dolore, ispirandosi alla figura del celebre conduttore americano Chris Hansen. Nel 2006, Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator, si propone di scrivere una pagina di storia della televisione.
"Dio ride", dal 29 ottobre
Film di chiusura della Mostra, l'opera di Giovanni Veronesi porta Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando in una Toscana seicentesca dove fede e resistenza diventano strumenti per interrogare il presente. Nel cuore del Seicento, frate Leopoldo da Casamacchia conquista migliaia di persone predicando un Vangelo semplice e gioioso, lontano dalla paura e dalla solennità della Chiesa. Quando il suo messaggio arriva a Roma, il Papa affida il caso al severo inquisitore Maculani: quello che nasce come un processo si trasforma in un confronto profondo sulla fede, sul dubbio e sulla forza di una voce capace di cambiare gli altri. Distribuzione: PiperFilm.
"Wild Horse Nine", dal 5 novembre
Sarà distribuito in Italia dal 5 novembre il nuovo film di Martin McDonagh, con Sam Rockwell e Steve Buscemi protagonisti. Ambientato sull'Isola di Pasqua nel 1973, alla vigilia del colpo di Stato in Cile, il thriller segue due agenti della CIA coinvolti in una delicata missione segnata da segreti di Stato, memoria perduta e verità che qualcuno vuole cancellare. Nel cast anche John Malkovich, Mariana Di Girolamo, Tom Waits e Parker Posey. Poco prima del colpo di Stato cileno del 1973, gli agenti della CIA Chris e Lee vengono inviati da Santiago all’Isola di Pasqua dal loro capo, MJ. Tra le emblematiche statue dell’isola, mentre i due compagni di lunga data si confrontano con i propri oscuri trascorsi e con le cospirazioni del presente, il legame stretto da Chris con due studentesse ribelli rischia di far prendere una piega imprevista al soggiorno di tutti in questo remoto paradiso.
"Succederà questa notte", dal 3 dicembre
Il nuovo film di Nanni Moretti, della durata di 103 minuti, arriva al Lido con una storia che mette al centro i sentimenti, gli incontri e le occasioni che possono cambiare il corso delle relazioni. Il film è prodotto da Sacher Film, Fandango, Rai Cinema, Bteam Prods, Irusoin, IWHT Film e Pan Cinema ed è ambientato tra personaggi alle prese con amori, abbandoni e legami familiari. Una donna e un uomo si incontrano più volte, ma sempre nel momento sbagliato. Attorno a loro si muove una costellazione di relazioni, sentimenti e legami che attraversano diverse fasi della vita. Il film guarda quindi all'amore non come a un sentimento semplice o lineare, ma come a qualcosa che può essere condizionato dal tempo e dalle circostanze. I protagonisti cercano una nuova occasione e continuano a credere che la vita possa offrire un momento diverso per fare accadere ciò che sembrava impossibile.
"Look Back", dal 21 gennaio
Il film di Hirokazu Kore-eda, adattamento live action del manga di Tatsuki Fujimoto, uscirà in Italia il 21 gennaio 2027 con Lucky Red e Bim Distribuzione. Il film è interpretato da Natsuki Deguchi, Aju Makita, Furi Nanase, Rokka Okada, Masaki Suda, Kankuro Kudo e Kayo Noro. Fujino, adolescente determinata e piena di talento, sogna di diventare una mangaka. Kyomoto, schiva e solitaria, vive quasi sempre chiusa nella sua stanza, dedicando ogni istante al disegno. Unite dalla stessa passione, le due ragazze, cresciute in una piccola città, inseguono per tredici anni il sogno di diventare autrici di manga.
"Bunker", dal 21 gennaio
Arriverà nelle sale italiane il 21 gennaio 2027 Bunker, il nuovo film di Florian Zeller distribuito da Notorious Pictures. Javier Bardem e Penélope Cruz interpretano una coppia trasferita a Londra il cui equilibrio viene sconvolto quando lui accetta di progettare un bunker di lusso per un miliardario alle Hawaii, mentre un banale conflitto di vicinato finisce per incrinare definitivamente il loro matrimonio. Completano il cast Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger.