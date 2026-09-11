Scherzetto, la recensione del film di Mario Martone a Venezia 83

La struttura è quella di una scatola cinese, o meglio di un ring. Da una parte Daniele, artista fine e malinconico, con una vocazione ormai incrinata dal dubbio, in un mondo che ha sempre premiato altro. Dall'altra Mario, cinque anni, una peste che parla come un libro stampato, sa tutto, spiega tutto, anticipa le battute del nonno e all'occorrenza lo corregge («qua hai detto sbagliato, dovevi dire un'altra cosa»). Il piccolo, in fondo, è un artista pure lui, come Daniele scopre a proprie spese. Fra i due si consuma un confronto continuo, tenuto, come diceva Ippolita di Majo in conferenza stampa, «come una corda di violino»: da un lato la vitalità feroce e irrefrenabile del bambino, dall'altro la trepidazione perenne del vecchio, il terrore che possa succedere qualcosa a quel corpicino affacciato sul vuoto. Un registro brillante e una corda tesa che vibrano insieme, senza mai spezzarsi.

Martone, che ha sempre cercato nei suoi personaggi «un autoritratto trasfigurato» (così definiva il gruppo di Teatro di guerra, gli artisti di Capri-Revolution), qui gioca allo scoperto. «Ma qui io sono Mario!», ha confessato: si sente abitato tanto dalle memorie del nonno quanto dalla foga anarchica del bambino. E in mezzo, ovviamente, c'è Napoli: non la cartolina, ma il Lavinaio, il quartiere a ridosso della Stazione Centrale dove il regista ha stanato un enorme palazzo di brutalismo postbellico, con quel balcone che domina la strada e insieme apre verso l'abisso.