«Dau» era il soprannome di Lev Landau, il fisico sovietico premio Nobel 1962, genio della materia condensata e dell'elio liquido, arrestato nel 1938 come «nemico del popolo» e rinchiuso per un anno alla Lubjanka, salvato soltanto dall'intercessione di Pëtr Kapica presso Stalin. È da quella biografia, e dalla schiera di scienziati che costruirono la bomba atomica sovietica, che Khrzhanovsky ricava il suo eroe: un idealista che vuole strappare all'universo le sue leggi e finisce arruolato dallo Stato per forgiare una delle armi più letali della storia. A prestargli corpo e magnetismo è Teodor Currentzis, uno dei più importanti direttori d'orchestra viventi, qui alla sua sorprendente prova d'attore. «Il genio si trova sempre altrove», ha spiegato il regista a Venezia motivando la scelta di un greco, rappresentante di una civiltà pre-cristiana e di un'etica anteriore, per l'appunto altro. E il suo Dau è tutto fuorché un santino: uomo vorace, sedotto dalla fisica non meno che dalla fisicità femminile (giacché il desiderio, in DAU, è una legge di natura al pari della gravità), cerca la libertà fuori dal matrimonio in una teoria di amanti, e in quella ricerca smarrisce sé stesso e la propria capacità di amare.