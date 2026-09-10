Oggi, giovedì 10 settembre 2026, si apre la nona giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELL’OTTAVA GIORNATA - TUTTI I FILM IN CONCORSO).

Tra i 21 film in Concorso ci sono il film Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor e Un Peu Avant Minuit di Nicolas Pariser e con Chiara Mastroianni.

Fuori Concorso ci sono i film sia Non Fiction Be Brave di Francesco Carrozzini e con Jovanotti, John Galliano e Anna Wintour, sia Fiction Scherzetto di Mario Martone e con Toni Servillo e Serena Rossi (che riceverà anche il Premio Campari Passion for Film), e ancora SeriesPeccato di Valerio Vestoso e con, tra gli altri, Emanuela Fanelli, Francesca Archibugi, Caterina Balivo, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Sabrina Ferilli, Paolo Genovese, Fabio Fazio, Gigi Marzullo, Valerio Mastandrea, Ferzan Özpetek, Paolo Virzì e Paola Cortellesi, e infine Film on Films Twist & Shoot Mister Suzuki di Yves Montmayeur.

Nella sezione Orizzonti ci sono i film What Belongs to Others di Grzegorz Dębowski e Until the Day Ends di Jelena Maksimoviç. Per Orizzonti Corti, nella sezione Fuori Concorso, ci sono anche Il senso della terra di Alessandro Ingariae Simone Massi, Man Made Lake di Annie Ning, Angelo Azzurro di Tommaso Acquarone, Una Fortaleza di Alba Gaviraghi, Paper Plane di Saoirse Ronan, Distant Blue di Amir Houshang Moein e Mothmama di Jessica DiCosta.

Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Ground Floor di Gábor Reisz.

Nella sezione Venezia Classici ci sono i film Los de la Mesa 10 di Simón Feldmane The Wild Angels di Roger Corman.

Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film El Fantasma di Ignacio Masilorens e David Lamelas e Dear Ajayi di Damilola Orimogunje.

Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Se mai le cose di Giulia Cosentino e El Fin de los Tiempos di Bibiana Rojas Gómez e Juan David Cárdenas.