Scherzetto, il film di Martone con Servillo fuori concorso a Venezia

Il regista del film Scherzetto, Mario Martone, ha parlato così della pellicola che presenta fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia: "Mi sono innamorato del romanzo di Domenico Starnone Scherzetto a cominciare dal titolo. Due personaggi agli estremi della vita, una situazione familiare spesso comica, un unico ambiente, e dei fantasmi. Ma lavorando al film si sono affacciati anche i miei, di fantasmi, difficili da tenere a bada, e ho cominciato a inseguirli con la macchina da presa. Anche per Toni Servillo non credo si sia trattato solo di interpretare un ruolo, è stata un’immersione in un campo incognito, quello dominato dalla presenza di un bambino di cinque anni che ogni giorno avrebbe potuto dirci: 'Basta, mi sono stufato' (è anche successo!). Bene, alla fine l’abbiamo fatto, ora tutto sembra così leggero. Sembra".