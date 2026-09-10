Al centro della scena, sempre, c'è lei. Vanessa Scalera presta ad Angela un corpo e una lingua che sono già geografia dell'anima. In conferenza stampa l'attrice ha rivelato di averla affrontata non tanto come una madre, ma come una donna, «un'amante quasi», affascinata dal proprio figlio: ed è questo lo scarto che rende il personaggio insopportabile e magnetico insieme. C'è una battuta, tra le tante, che vale l'intero film. Napoli, dice Angela, viene dal fuoco e dalla roccia; Milano è paludosa, limacciosa. In quel dittico c'è tutto: il fuoco che il titolo evoca è lei, ctonio e vulcanico, mentre la palude è il rifugio settentrionale in cui il figlio ha cercato scampo. Tant'è che De Angelis, che pure ha impastato mezza Italia nella koinè partenopea del suo cinema, sa bene che la lingua più particolare è quella che tutti i popoli possono comprendere.

Il duello vero, però, è quello tra Scalera e Lino Musella, che di Angela è il figlio Antonio, editore di successo (non scrittore: e la distinzione, per la madre, è una condanna). I due hanno raccontato di aver lavorato osservandosi, senza parlarsi, per mettere in scena il non detto che separa e insieme salda una madre e un figlio. Il risultato è un corpo a corpo sentimentale in cui ogni carezza è un graffio, ogni pietanza un'accusa.