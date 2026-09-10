Saoirse Ronan aveva partecipato alla prima conferenza stampa e aveva percorso il primo red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2007, in occasione della presentazione del film Espiazione di Joe Wright, dove aveva recitato insieme a Keira Knightley e a James McAvoy. Nel 2008 la pellicola aveva ottenuto 7 nomination ai Premi Oscar, e aveva vinto la statuetta per la Miglior colonna sonora a Dario Marianelli.

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