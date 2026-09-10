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Saoirse Ronan debutta alla regia a Venezia con il cortometraggio Paper Plane

Cinema
©Getty

Introduzione

Oggi, giovedì 10 settembre 2026, nella nona giornata della 83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia (SEGUI LA DIRETTA), nella sezione Orizzonti Corti, nello specifico Fuori Concorso, sarà presentato il cortometraggio Paper Plane, il debutto alla regia di Saoirse Ronan.

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Quello che devi sapere

LA TRAMA

Quando una giovane ragazza ribelle si rifugia nel silenzio e rifiuta di tornare a casa finché la presenza ingombrante del padre non sarà venuta meno, la madre deve decidere se seguirla o lasciarla andare.

 

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©Getty
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UNA LETTERA D'AMORE ALLA GIOVINEZZA

"Paper Plane è una lettera d’amore a una versione più giovane di me stessa e a una versione più giovane di mia madre", si legge nel commento della regista Saoirse Ronan. "Volevo esplorare il modo in cui una mente giovane cerca di comprendere qualcosa che va oltre il proprio controllo; come l’amore si esprima nei momenti di dolore e come nasca l’istinto di proteggersi quando si è trascorsa la propria vita guardando una persona amata lottare per imparare ad amare se stessa e gli altri in modo sano. L’aeroplanino di carta rappresenta un’infanzia e un’innocenza perdute, ma anche il bisogno di connessione tra due persone che si amano profondamente e che, tuttavia, non riescono a trovare un punto d’incontro".

 

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2203851931 - ©Getty
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IL CAST

Il cast del cortometraggio Paper Plane di Saoirse Ronan include Martha Malone, Clare Dunne e Tim Creed.

 

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2185670761 - ©Getty
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SAOIRSE RONAN, IL RITORNO A VENEZIA DOPO 19 ANNI

Saoirse Ronan aveva partecipato alla prima conferenza stampa e aveva percorso il primo red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2007, in occasione della presentazione del film Espiazione di Joe Wright, dove aveva recitato insieme a Keira Knightley e a James McAvoy. Nel 2008 la pellicola aveva ottenuto 7 nomination ai Premi Oscar, e aveva vinto la statuetta per la Miglior colonna sonora a Dario Marianelli.

 

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©Getty
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