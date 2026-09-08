007, secondo Gary Oldman il nuovo James Bond sarebbe già stato scelto

Secondo l'attore, la ricerca della spia protagonista del prossimo capitolo della saga si sarebbe conclusa, e lui spera che sia presto svelato il nome di Jack Lowden, suo collega nella serie tv Slow Horses Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Secondo Gary Oldman, il nuovo James Bond sarebbe già stato scelto. In un’intervista al programma canadese The Morning Show, l’attore Premio Oscar ha dichiarato di essere in possesso di informazioni chiave sul casting del prossimo 007. Per l’attore, la ricerca della spia protagonista del prossimo capitolo della celebre saga si sarebbe conclusa, e lui spera che sia presto svelato il nome di Jack Lowden, suo collega nella serie tv Slow Horses. “Si vocifera che sia nella rosa dei candidati”, ha detto. “Lo scopriremo presto, vero? Perché lo hanno scelto. Hanno preso la loro decisione, ma non l’hanno ancora annunciata. Quindi incrocio le dita per Jack”.

LE IPOTESI, DA CALLUM TURNER A JACOB ELORDI Le voci sull’identità del nuovo 007 dopo l’interpretazione di Daniel Craig circolano ormai da anni, ma con l’inizio delle riprese del prossimo film della saga di spionaggio, previsto per l’anno prossimo, le speculazioni si sono notevolmente intensificate. Nonostante le ipotesi dei finalisti in shortlist, che includono Callum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson e lo stesso Jack Lowden, i progressi del casting sono mantenuti sotto stretto riserbo. La rivista Variety aveva citato un interesse per Louis Partridge, mentre la star teatrale Tom Francis avrebbe sostenuto un provino, ma finora non esistono conferme ufficiali sul futuro interprete di James Bond. In ogni caso, Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film sulla leggendaria spia al servizio di Sua Maestà, mentre Steven Knight (Peaky Blinders) ha scritto la sceneggiatura. Approfondimento James Bond, Jack Lowden favorito come nuovo agente 007, cosa sappiamo

L'APPELLO DI SAOIRSE RONAN: "VOGLIO INTERPRETARE UNA CATTIVA" Nel frattempo, il mese scorso, l’attrice Saoirse Ronan, che è anche la moglie di Jack Lowden, aveva lanciato una sfida ai produttori di James Bond in merito all’eventualità di un suo coinvolgimento nel prossimo film. In un’intervista alla rivista Empire, rilasciata in occasione della promozione del suo ultimo progetto Bad Apples, aveva infatti precisato di essere “seriamente” interessata a interpretare il ruolo di una cattiva. “Penso che sarebbe davvero interessante avere una giovane cattiva donna”, aveva detto la protagonista delle pellicole Piccole donne e Lady Bird. “Soprattutto per le ragazze e le donne, vedere qualcuno che riesce a incanalare tutta quella rabbia repressa in qualcosa di positivo, c'è qualcosa di interessante a livello drammatico. Quindi mi piacerebbe molto interpretare ruoli del genere”. Approfondimento The Beatles - A Four Film Cinematic Event, Saoirse Ronan nel cast

GLI 007 DEL PASSATO, DA SEAN CONNERY A PIERCE BROSNAN Finora sei attori hanno interpretato il ruolo di James Bond, la spia 007 creata da Ian Fleming che ama i Martini “agitati, non mescolati”. Gli attori che nei 25 film ufficiali da Dr. No (1962) a No Time to Die (2021) hanno prestato il volto al personaggio sono Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. In particolare, Craig ha recitato in cinque film, rispettivamente Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) e No Time to Die (2021). Approfondimento Sean Connery, i suoi migliori film. FOTO