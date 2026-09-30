Barbara Palvin e Dylan Sprouse genitori, è nata la prima figlia. FOTO

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Barbara Palvin e Dylan Sprouse genitori, è nata la prima figlia della coppia

Spettacolo
Foto tratta dal profilo Instagram di Barbara Palvin e Dylan Sprouse

La supermodella ungherese insieme a suo marito Dylan Sprouse, annuncia la nascita della figlia attraverso un post sui social. Nella foto si vedono i neogenitori e la neonata davanti alla tv mentre guardano una partita dei Dodgers con indosso una maglia della squadra

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La supermodella ungherese insieme a suo marito Dylan Sprouse, annuncia la nascita della figlia con un post sul suo profilo Instagram in cui i tre sono ritratti di spalle davanti alla televisione. Sullo schermo una partita dei Dodgers, mamma, papà e neonata coordinatissimi, indossano la maglia della squadra. A corredo dello scatto una frase piuttosto ironica: “We took Labor Day literally this year” che tradotto significa "Quest'anno abbiamo preso la festa del lavoro alla lettera" (vedi post qui di seguito). Al momento non si conosce il nome della nascitura, certo è che per i neogenitori si apre un nuovo capitolo della propria vita insieme. La bambina, sorretta dalle braccia dei genitori, è la primogenita della coppia convolata a nozze tre anni fa.

la coppia, dalla privacy alla condivisione 

La coppia, particolarmente attenta alla privacy, ha sempre mantenuto un profilo  riservato, condividendo con il pubblico solo i momenti più significativi. I due stanno insieme dal 2018, la proposta di matrimonio è arrivata nel 2022 e le nozze sono state celebrate in Ungheria nell'estate del 2023 nella tenuta di famiglia di lei.

 

L'ex modella di Victoria’s Secret ha voluto condividere sui social il difficile percorso segnato dall'endometrosi che ha preceduto la gravidanza. Gravidanza fortemente voluta e da lei stessa definita il coronamento di un sogno. Dalla scoperta della diagnosi dopo anni di sintomi sottovalutati all'intervento chirurgico, la sua testimonianza avuto grande eco sul web. Una battaglia combattuta e condivisa che porta oggi un lietissimo fine con tanto di fiocco rosa.

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