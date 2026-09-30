L’attore e doppiatore si è spento oggi, 30 settembre nella sua casa di Santo Stefano Briga, frazione di Messina dove era nato nel 1926. Aveva compiuto 100 anni il 6 giugno. Dal 1961 al 2006 aveva prestato la voce al personaggio creato da Maria Perego
Lutto nel mondo della televisione. È morto oggi, all'età di 100 anni, Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. L’attore e doppiatore messinese, come riferiscono i siti d'informazione siciliani, si è spento oggi, 30 settembre, nella sua casa di Santo Stefano di Briga, il paese del messinese dove era nato nel 1926 e dove era tornato a vivere dopo il ritiro dalle scene. Aveva compiuto 100 anni lo scorso 6 giugno.
La voce di Topo Gigio
Il legame tra Peppino Mazzullo e Topo Gigio iniziò nel 1961. L'attore diede voce fino al 2006 al personaggio creato da Maria Perego, diventato uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Con il personaggio Mazzullo partecipò anche all’Ed Sullivan Show negli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera interpretò inoltre Richetto, lo scolaro che affiancava Mago Zurlì allo Zecchino d'Oro.
Il ritorno a Messina
Dopo gli studi tra Roma e Milano, Mazzullo lavorò anche in teatro. Nel 2004 tornò a vivere a Santo Stefano Briga e fondò il Piccolissimo Teatro di Messina, dove diresse una scuola di teatro comico e drammatico.
Lo scorso 6 giugno aveva compiuto 100 anni, celebrati nel paese d'origine. I funerali sono in programma giovedì 1 ottobre alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Santo Stefano Briga.