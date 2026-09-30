Pooh, la possibile scaletta dei concerti a Firenze

pooh, la possibile scaletta

Dopo il successo del tour estivo, i Pooh hanno dato il via alla serie di concerti nei palazzetti. Venerdì 2 e sabato 3 novembre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli saranno in concerto sul palco del Nelson Mandela Forum. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta delle due serate, attesi i grandi successi. Come rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 10 luglio al concerto di Marsciano:

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica