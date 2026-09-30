Pooh, la possibile scaletta dei concerti a Firenze

Dopo i concerti di Firenze, sabato 10 e domenica 11 ottobre i Pooh saliranno sul palco dell’Inalpi Arena di Torino. Successivamente, il gruppo porterà la sua musica al Palazzo dello Sport di Roma, all’Unipol Forum di Milano, all’Unipol Arena di Bologna, al Palasele di Eboli e al Palaflorio di Bari
Doppio appuntamento a Firenze. Il 2 e il 3 ottobre i Pooh saranno in concerto al Nelson Mandela Forum. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
pooh, la possibile scaletta
Dopo il successo del tour estivo, i Pooh hanno dato il via alla serie di concerti nei palazzetti. Venerdì 2 e sabato 3 novembre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli saranno in concerto sul palco del Nelson Mandela Forum. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta delle due serate, attesi i grandi successi. Come rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 10 luglio al concerto di Marsciano:
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
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Dopo i concerti di Firenze, sabato 10 e domenica 11 ottobre i Pooh saliranno sul palco dell’Inalpi Arena di Torino. Successivamente, il gruppo porterà la sua musica al Palazzo dello Sport di Roma, all’Unipol Forum di Milano, all’Unipol Arena di Bologna, al Palasele di Eboli e al Palaflorio di Bari. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 10 ottobre, Torino - Inalpi Arena
- 11 ottobre, Torino - Inalpi Arena
- 15 ottobre, Roma - Palazzo dello Sport
- 16 ottobre, Roma - Palazzo dello Sport
- 18 ottobre, Milano - Unipol Forum
- 19 ottobre, Milano - Unipol Forum
- 24 ottobre, Bologna - Unipol Arena
- 27 ottobre, Eboli - Palasele
- 28 ottobre, Eboli - Palasele
- 30 ottobre, Bari - Palaflorio
- 31 ottobre, Bari - Palaflorio
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