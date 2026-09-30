La figlia minore dell'attore e di Demi Moore ha condiviso una foto dove bacia con dolcezza la testa del padre, affetto da demenza frontotemporale Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Tallulah Willis, 32 anni, ha condiviso su Instagram un dolce e raro momento insieme al padre Bruce Willis, 71 anni. Nella foto, la figlia minore dell’attore e di Demi Moore, china su di lui, gli bacia la testa, che gli tiene con dolcezza tra le mani. Il protagonista della saga cinematografica Die Hard chiude gli occhi mentre riceve l’affetto della figlia. “Che carino!”, ha scritto Tallulah nella didascalia del post, che ricorda, a parti inverse, un precedente scatto che lei stessa aveva pubblicato nel 2024 e dove era stato invece il padre a schioccarle un bacio sulla testa. Lo scatto dell’epoca era arrivato circa un mese dopo che Tallulah aveva condiviso un aggiornamento sulla salute del padre. La famiglia di Bruce aveva infatti annunciato la diagnosi di afasia e di demenza frontotemporale dell'attore rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

LA MALATTIA Nel 2022 Bruce Willis aveva ricevuto la diagnosi di afasia, un disturbo del linguaggio che compromette la facoltà di comunicare. Poco dopo, la famiglia dell’attore aveva annunciato che lui avrebbe abbandonato la recitazione a causa delle sue condizioni. “Come famiglia, volevamo condividere con voi che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive”, avevano scritto i parenti all’epoca. “Di conseguenza, e con grande considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui”. L’afasia si era in seguito rivelata un sintomo della demenza frontotemporale, un gruppo di disturbi cerebrali che colpiscono i lobi frontali e temporali del cervello, causando problemi di linguaggio, disturbi emotivi e cambiamenti di personalità. “È stato il peggio del peggio. È stato davvero un periodo terribile", aveva spiegato nel 2025 la moglie Emma Heming Willis alla rivista Vanity Fair. Approfondimento Demenza frontotemporale, sintomi e cura della malattia di Bruce Willis