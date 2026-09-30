Bruce Willis, la figlia Tallulah condivide un dolce (e raro) momento insiemeSpettacolo
La figlia minore dell'attore e di Demi Moore ha condiviso una foto dove bacia con dolcezza la testa del padre, affetto da demenza frontotemporale
Tallulah Willis, 32 anni, ha condiviso su Instagram un dolce e raro momento insieme al padre Bruce Willis, 71 anni. Nella foto, la figlia minore dell’attore e di Demi Moore, china su di lui, gli bacia la testa, che gli tiene con dolcezza tra le mani. Il protagonista della saga cinematografica Die Hard chiude gli occhi mentre riceve l’affetto della figlia. “Che carino!”, ha scritto Tallulah nella didascalia del post, che ricorda, a parti inverse, un precedente scatto che lei stessa aveva pubblicato nel 2024 e dove era stato invece il padre a schioccarle un bacio sulla testa. Lo scatto dell’epoca era arrivato circa un mese dopo che Tallulah aveva condiviso un aggiornamento sulla salute del padre. La famiglia di Bruce aveva infatti annunciato la diagnosi di afasia e di demenza frontotemporale dell'attore rispettivamente nel 2022 e nel 2023.
LA MALATTIA
Nel 2022 Bruce Willis aveva ricevuto la diagnosi di afasia, un disturbo del linguaggio che compromette la facoltà di comunicare. Poco dopo, la famiglia dell’attore aveva annunciato che lui avrebbe abbandonato la recitazione a causa delle sue condizioni. “Come famiglia, volevamo condividere con voi che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive”, avevano scritto i parenti all’epoca. “Di conseguenza, e con grande considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui”. L’afasia si era in seguito rivelata un sintomo della demenza frontotemporale, un gruppo di disturbi cerebrali che colpiscono i lobi frontali e temporali del cervello, causando problemi di linguaggio, disturbi emotivi e cambiamenti di personalità. “È stato il peggio del peggio. È stato davvero un periodo terribile", aveva spiegato nel 2025 la moglie Emma Heming Willis alla rivista Vanity Fair.
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Tallulah Willis aveva raccontato alla rivista People che andare a trovare il padre Bruce Willis e passare “un po’ di tempo con lui” fa parte della sua routine. Quando lo vede, ha ammesso, per lei è importante “affrontare la visita con la consapevolezza di ciò che accadrà, e sapere prima di entrare di essere tranquilla. Di stare bene”. Ha aggiunto: “Ho fatto tutto il necessario per assicurarmi di poter essere semplicemente presente”. L’8 agosto 2026, in una cerimonia privata nel giardino della casa dell’artista e attivista a Hailey, nell’Idaho, l’attore ha partecipato al matrimonio della figlia con il musicista Justin Acee. Il servizio fotografico realizzato in esclusiva dalla rivista Vogue ha immortalato l’attore in compagnia degli sposi. Nello scatto in bianco e nero, Bruce, sorridente, teneva un braccio intorno a Tallulah, che si appoggiava a lui mentre Acee gli teneva l’altra mano. Negli anni, la figlia ha parlato apertamente della diagnosi della malattia del padre. “È difficile. Ci sono giorni dolorosi, ma c’è anche tanto amore”, aveva dichiarato nel 2024 alla rivista People. "E mi ha davvero insegnato a non dare mai nulla per scontato e credo proprio che diventeremmo migliori amici. Penso che sia molto orgoglioso di me", aveva aggiunto. Demi Moore e Bruce Willis hanno anche altre due figlie, Rumer Willis, 38 anni, e Scout Willis, 35 anni.
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