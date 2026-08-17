Bruce Willis è apparso in una foto al matrimonio della figlia Tallulah

Bruce Willis , 71 anni, appoggia un braccio intorno alla figlia Tallulah , 32 anni, che posa la testa sulla sua spalla. I due non sono soli: accanto all’attore c’è anche il musicista Justin Acee , che gli tiene la mano. I ragazzi, che si erano conosciuti per caso al nastro bagagli in aeroporto, un incontro fortuito poi proseguito tra caffè e chiacchiere, si erano fidanzati nel dicembre 2024 e si sono infine sposati l’8 agosto 2026 in una cerimonia privata nel giardino della casa di famiglia di lei a Hailey, nell’Idaho. Il servizio fotografico realizzato in esclusiva dalla rivista Vogue ha immortalato le nozze, alle quali il padre della scrittrice, artista e attivista Tallulah ha partecipato in prima fila. Nel 2022, l’attore di film come Die Hard e Il sesto senso si era ritirato dalle scene dopo aver ricevuto la diagnosi di afasia, uno dei primi sintomi della patologia della quale soffre, la demenza frontotemporale poi annunciata nel 2023. La malattia colpisce la personalità, può causare cambiamenti nel comportamento e intacca in particolare le capacità linguistiche e di comprensione. L’attore, che non ha però subito gravi conseguenze motorie, non sarebbe comunque consapevole delle proprie condizioni.

L'ABITO DA SPOSA

Gli altri scatti del matrimonio tra Tallulah Willis e Justin Acee ritraggono anche la ragazza in abito da sposa insieme alla madre Demi Moore, 63 anni, e alle sorelle Rumer Willis, 38 anni, e Scout Willis, 35 anni. In un’immagine, Tallulah abbraccia la madre prima di camminare lungo la navata e pronunciare il “sì”, mentre in un’altra appare in miniabito bianco al ricevimento serale. Gli sposi hanno celebrato le nozze nel giardino della casa di famiglia di lei a Hailey, nell’Idaho. “È il luogo dove ho imparato a correre libera e a essere la sognatrice che sono oggi", ha dichiarato Tallulah alla rivista Vogue. "Io e Justin abbiamo trascorso così tanto tempo lassù che, anche se per me ha un forte legame emotivo, lui si sente parte integrante di questa proprietà”. Su Instagram, Moore ha poi condiviso altre foto dei preparativi del matrimonio della figlia. “Uno sguardo alla prova dell'abito da sposa della mia amata Tallulah. Tutti i momenti teneri che hanno preceduto il suo giorno speciale sono per sempre impressi nel mio cuore. Sono così grata di aver potuto condividere questo evento prezioso insieme come famiglia", ha scritto emozionata l’attrice di Ghost nella didascalia del post. Secondo Vogue, per la cerimonia la sposa ha indossato per un abito ispirato al look post Oscar che la madre aveva sfoggiato nel 2025, realizzato su misura dal direttore creativo di Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, e ha definito insieme a Brad Goreski, stilista di lunga data di Moore. Il velo ha richiesto 9 ore di lavoro sulle 712 totali. “La parte migliore dell'abito è la sua magnificenza. È ciò che mi sta conducendo al mio neo-marito. Fin dall'inizio della nostra relazione abbiamo deciso che ci saremmo scelti a vicenda ogni giorno", ha spiegato Tallulah. "La mia più grande speranza [per l'abito] era che fosse qualcosa di magico, ma magico in un modo inaspettato, un po’ come me”.