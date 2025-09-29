Bruce Willis, la moglie racconta: “Tutto è iniziato con il balbettio”

“Tutto è iniziato con il suo balbettio”. Con queste parole, Emma Heming Willis ha raccontato nel podcast Next Question di Katie Couric il momento in cui ha capito che qualcosa non andava. Bruce Willis, che da bambino aveva sofferto di balbuzie, aveva ricominciato a balbettare. Un dettaglio che inizialmente non aveva allarmato la famiglia, ma che si è rivelato il primo sintomo di una malattia neurodegenerativa: demenza frontotemporale, preceduta da afasia.

“Le parole hanno iniziato a non arrivare più. Era confuso, e io con lui”, ha detto Emma. “Conosci la persona che ami meglio di chiunque altro. È giusto farsi sentire, andare dai medici, pretendere risposte”. La diagnosi, arrivata nel 2023, ha cambiato radicalmente la vita della famiglia. “Non c’è cura, non c’è trattamento. È una malattia progressiva, con picchi e momenti di stasi. Ma so che prima o poi arriverà un altro crollo, perché è inevitabile”, ha aggiunto.