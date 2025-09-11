Bruce Willis, la moglie Emma Heming racconta momento critico matrimonio prima di diagnosiSpettacolo
La modella e scrittrice aveva pensato di divorziare dall'attore dopo aver percepito da parte sua un comportamento diverso. Lui aveva poi ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale
Emma Heming Willis, la moglie di Bruce Willis, ha raccontato un periodo difficile vissuto durante il matrimonio. La modella e scrittrice, 47 anni, aveva infatti pensato di divorziare dalla star di Die Hard, 70 anni, dopo aver percepito da parte sua un comportamento diverso. L’attore aveva in seguito ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale. “Sentivo che il mio matrimonio stava andando in pezzi”, aveva recentemente dichiarato Heming Willis a Vanity Fair. All’inizio, la donna aveva ipotizzato che l’improvviso cambiamento di umore del marito fosse legato alle dinamiche tipiche delle relazioni durature. La coppia, infatti, si è sposata nel 2009 e ha avuto due figlie: Mabel, 13 anni, ed Evelyn, 11 anni. Willis ha poi altre tre figlie, Rumer, 37 anni, Scout, 34 anni, e Tallulah, 31 anni, avute dall’ex moglie Demi Moore. Con il peggioramento della situazione, Heming Willis aveva temuto che il marito non la amasse più e che stesse cambiando profondamente. “Cosa sta succedendo? Questa non è la persona che ho sposato. C’è qualcosa che non va”, ha raccontato. “E non riuscivo proprio a capirlo”. Nel 2020, la modella e scrittrice si era anche confidata con un’amica e si era poi rivolta al medico dell’attore. “Ero molto arrabbiata, molto turbata, molto triste”, ha proseguito. “È stato davvero difficile per me distinguere tra ciò che mi faceva arrabbiare e chi mi faceva arrabbiare. Non ero di buon umore. E non è stato un bene per Bruce, non è stato un bene per i nostri figli, non è stato un bene per nessuno, soprattutto per me”.
DALLA DIAGNOSI DI AFASIA ALLA SECONDA ABITAZIONE
Successivamente, nel 2022, Bruce Willis aveva ricevuto la prima diagnosi di afasia, un disturbo del linguaggio che compromette la facoltà di comunicare. Poco dopo, la famiglia dell’attore aveva annunciato che lui avrebbe abbandonato la recitazione a causa delle sue condizioni. “Come famiglia, volevamo condividere con voi che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive", avevano scritto all'epoca. “Di conseguenza, e con grande considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui”. L’afasia si era rivelata un sintomo della demenza frontotemporale, che gli era stata infine diagnosticata nel novembre 2022. “È stato il peggio del peggio. È stato davvero un periodo terribile", ha spiegato Heming Willis. "Non sapevo che si potesse chiedere aiuto. Ci si sente così in colpa quando si pensa: “No, devo farlo. È il mio dovere. Devo farlo””. Ora l’attore vive in una seconda casa vicino all’abitazione della famiglia, dove viene assistito da una squadra di professionisti. “Siamo lì spesso", ha detto la scrittrice e modella in un’intervista alla corrispondente di ABC News Diane Sawyer. “È la nostra seconda casa, quindi le ragazze hanno lì le loro cose. È una casa piena di amore, calore, cura e risate, ed è stato bellissimo vederlo”. In merito alle critiche ricevute online, ha replicato: “La verità è che le opinioni sono così forti e rumorose, ma se non hanno esperienza diretta di questo, non hanno voce in capitolo, e sicuramente non hanno diritto di voto”.
