Emma Heming Willis, la moglie di Bruce Willis, ha raccontato un periodo difficile vissuto durante il matrimonio. La modella e scrittrice, 47 anni, aveva infatti pensato di divorziare dalla star di Die Hard, 70 anni, dopo aver percepito da parte sua un comportamento diverso. L’attore aveva in seguito ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale. “Sentivo che il mio matrimonio stava andando in pezzi”, aveva recentemente dichiarato Heming Willis a Vanity Fair. All’inizio, la donna aveva ipotizzato che l’improvviso cambiamento di umore del marito fosse legato alle dinamiche tipiche delle relazioni durature. La coppia, infatti, si è sposata nel 2009 e ha avuto due figlie: Mabel, 13 anni, ed Evelyn, 11 anni. Willis ha poi altre tre figlie, Rumer, 37 anni, Scout, 34 anni, e Tallulah, 31 anni, avute dall’ex moglie Demi Moore. Con il peggioramento della situazione, Heming Willis aveva temuto che il marito non la amasse più e che stesse cambiando profondamente. “Cosa sta succedendo? Questa non è la persona che ho sposato. C’è qualcosa che non va”, ha raccontato. “E non riuscivo proprio a capirlo”. Nel 2020, la modella e scrittrice si era anche confidata con un’amica e si era poi rivolta al medico dell’attore. “Ero molto arrabbiata, molto turbata, molto triste”, ha proseguito. “È stato davvero difficile per me distinguere tra ciò che mi faceva arrabbiare e chi mi faceva arrabbiare. Non ero di buon umore. E non è stato un bene per Bruce, non è stato un bene per i nostri figli, non è stato un bene per nessuno, soprattutto per me”.