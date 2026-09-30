Il 28 settembre allo Zurich Film Festival si è tenuta la première europea della pellicola dell'orrore diretta da Alex Huston Fischer ed Eleanor Wilson. Coleman ha definito la sceneggiatura una delle più originali che abbia letto, mentre il suo collega di set ha raccontato la particolare esperienza di interpretare un marito fatto di vimini Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È stato il Zurich Film Festival a ospitare la première europea di Wicker, presentato il 28 settembre 2026 a Zurigo alla presenza dei protagonisti Olivia Colman e Alexander Skarsgård. Il film, diretto da Alex Huston Fischer ed Eleanor Wilson, arriva alla kermesse svizzera dopo la première mondiale al Sundance e porta sullo schermo una storia sentimentale costruita intorno a un elemento decisamente insolito: il marito della protagonista non è un uomo in carne e ossa, ma una figura realizzata interamente... in vimini! La proiezione zurighese ha riportato così l'attenzione su una delle commedie più singolari del programma, tra romanticismo, umorismo e riflessione sulle convenzioni sociali. Colman interpreta una pescatrice medievale che vive ai margini della comunità e viene continuamente derisa dagli abitanti del villaggio. A un certo punto decide di cambiare la propria condizione e commissiona a un fabbricante di cesti, interpretato da Peter Dinklage, la costruzione di un marito. Skarsgård presta così il volto e la presenza fisica a questo particolare personaggio, trasformato attraverso un complesso lavoro di effetti pratici realizzato da Wētā Workshop.

Olivia Colman: "Non avevo mai letto nulla di simile" Colman ha raccontato al magazine statunitense Variety, proprio in occasione della presenza del film al festival di Zurigo, di essere stata conquistata dalla sceneggiatura. "Non avevo mai letto nulla di simile prima. È tra le tre sceneggiature che ho amato di più tra quelle che ho letto e interpretato", ha spiegato l'attrice. La storia, secondo Colman, combina elementi molto diversi tra loro. "È bella, divertente e originale. E sì, l'unico modo per venderla è avere una foto di Alex nei panni di un cesto molto sexy", ha aggiunto con ironia, riferendosi al particolare aspetto assunto da Skarsgård nel film. Approfondimento Wicker, il trailer ufficiale del film. VIDEO

Un marito costruito in vimini Per Skarsgård, il ruolo ha rappresentato un cambiamento rispetto ai personaggi più oscuri ai quali è maggiormente associato. L'attore ha ammesso di essersi sentito inizialmente intimorito dall'idea di interpretare una figura così dolce e vulnerabile. Il marito di vimini è stato realizzato con effetti pratici da Wētā Workshop, lo studio neozelandese noto anche per il lavoro nella saga de Il Signore degli Anelli. La scelta della produzione è stata quella di costruire concretamente il personaggio anziché affidarsi a una versione completamente digitale. "È stato straordinario", ha raccontato Skarsgård ricordando il momento in cui ha visto per la prima volta il risultato definitivo. Approfondimento Only Murders in the Building, Olivia Colman nel cast della 6° stagione

Il lavoro sul corpo e sui movimenti La particolare struttura del costume ha richiesto anche un modo diverso di recitare. La maschera doveva infatti seguire i movimenti del volto dell'attore, rendendo necessaria una gestualità più accentuata. "Era incollata al mio viso! Era fondamentale che la maschera si muovesse insieme alle espressioni del volto, così da non risultare completamente piatta, ma questo significava che dovevo accentuare i movimenti", ha spiegato Skarsgård. I registi gli avrebbero infatti fatto notare che i gesti normali non sarebbero risultati abbastanza visibili sullo schermo. Approfondimento Alexander Skarsgard parla di Wildest Dreams di Taylor Swift

Una coppia molto particolare Anche per Colman recitare accanto a un partner costruito in vimini è stata un'esperienza inedita. L'attrice ha raccontato di aver lavorato con Skarsgård instaurando un rapporto giocoso durante le riprese. "Non l'avevo mai fatto prima, ma siamo in quel mondo magico in cui stiamo semplicemente parlando tra noi. Siamo andati molto d'accordo e abbiamo riso molto. È stato bello interpretare quelle due persone. Beh, una persona e un cesto", ha detto. Dietro l'elemento fantastico e volutamente assurdo della storia c'è però anche un discorso sulle relazioni e sui ruoli imposti dalla società. Il film utilizza infatti la vicenda della pescatrice e del suo insolito marito per interrogarsi sull'idea di matrimonio e sulle aspettative associate ai generi. Approfondimento Olivia Colman, sul gender gap: "Se fossi Oliver guadegnerei di più"

Il matrimonio e le convenzioni sociali La protagonista vive in una comunità nella quale le donne sono definite soprattutto attraverso il rapporto con gli uomini e il matrimonio. La pescatrice, invece, viene esclusa proprio perché considerata inadatta alle convenzioni della società in cui vive. "Mi piace il fatto che siano gli unici a essere uguali. Si sostengono, si ascoltano e si prendono cura l'uno dell'altra", ha osservato Colman. Per l'attrice, al centro del film c'è soprattutto il rapporto tra due esseri che riescono a trattarsi con gentilezza, indipendentemente dalla loro natura. Anche Skarsgård ha sottolineato la componente legata alle strutture sociali. Il film, ha spiegato, riflette sul patriarcato e sull'idea stessa di matrimonio, ma lo fa attraverso l'umorismo, evitando un tono didascalico. "Era così tenero, dolce, divertente e irriverente, ma anche sottile. È questo che mi ha colpito", ha raccontato. Approfondimento Infinity Pool, trailer dell'horror con Alexander Skarsgård e Mia Goth