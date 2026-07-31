Dopo il riscontro positivo da parte della critica al debutto al Sundance Film Festival, inizia la stagione di Wicker, pellicola tratta dal breve racconto di Ursula Wills-Jones "The Wicker Husband", co-prodotto anche da South of the River Pictures, compagnia di Olivia Colman, protagonista del film.

Black Bear ha diffuso il primo trailer ufficiale in vista dell'uscita del titolo nelle sale statunitensia d ottobre. In attesa di conoscere dettagli sulla distribuzione in Italia, possiamo apprezzare le anticipazione nel trailer originale, disponibile in testa a questo videoarticolo.

Nel cast Alexander Skarsgård è il marito di paglia della storia che è, naturalmente, fantasy ma che è anche divertente, scorretta e ricca di british humor.

Nel trailer Coman sposa un uomo di vimini

Olivia Colman è una pescatrice che vive in un villaggio sul mare. Siamo in un'epoca antica non meglio specificata e la donna, nubile e ormai di mezza età, viene derisa ed emarginata per la sua condizione sociale che la condanna a una prevedibile solitudine.

Stanca della sua vita, la donna commissiona al cestaio del villaggio (Peter Dinklage) un marito di vimini, il materiale che l'artigiano utilizza per i suoi manufatti.

Un mese dopo la protagonista è all'altare, pronta a diventare la moglie di un uomo di paglia, vigoroso e che la ama moltissimo.

Tutto il villaggio inizia a guardare con sospetto e invidia la sua ritrovata felicità, specie quando gli equilibri dell'intera comunità cambiano grazie al nuovo arrivato che ha gli occhi azzurri e le fattezze di Alexander Skarsgård.

Tra fiaba e satira sociale

Wicker è una fiaba che mette in luce le contraddizioni della società e le storiche convenzioni alla base delle relazioni e del matrimonio all'interno di un contesto fiabesco ma comunque troppo reale.

La pellicola, diretta a quattro mani da Alex Huston Fischer e Eleanor Wilson, coppia che ha già firmato Si salvi chi può! del 2020 e che non ha perso il gusto per il fantastico, vanta ambientazioni d'epoca ben costruite - come si evince dal trailer - e un cast di interpreti fantastici, tra cui c'è anche Elizabeth Debiki, vincitrice di un Golden Globe come anche Dinklage e Skarsgård.

Olivia Colman, premio Oscar per La favorita, è astuta, scorretta e sboccata quanto serve per fare innamorare il pubblico del suo personaggio.