Alexander Skarsgard parla di Wildest Dreams di Taylor Swift

"È così alto e bello da morire", canta Taylor Swift in Wildest Dreams. Una canzone, questa, su cui da anni aleggia una teoria. Secondo molti Swifties (così sono soprannominati i fan della popstar), Wildest Dreams parlerebbe di Alexander Skarsgård, attore con cui la cantante ha avuto una breve liaison nel 2014 (galeotto fu il set di The Giver - Il mondo di Jonas). A parlarne, per la prima volta, è stata propria la star svedese.

La (non) confessione di Alexander Skarsgård

Dax Shepard ha tentato di convincere Alexander Skarsgård a parlare della questione in una nuova puntata del suo podcast Armchair Expert. Il conduttore ha raccontato che, per anni, ha cercato di convincere le sue figlie, grandi fan della musica di Swift, che la canzone in realtà parlasse di lui. "E poi, durante le mie ricerche, ho letto che la canzone parla di te", ha scherzato, davanti a uno Skarsgård decisamente imbarazzato. Che, stando al gioco, ha ribattuto: "Non ero tra il pubblico a Lisbona (città portoghese in cui Shepard ha portato la figlia dodicenne Lincoln, per assistere a una tappa dell'Eras Tour) quindi era chiaramente per te".

Shepard ha poi chiesto a Skarsgård se anche lui avesse la stessa paura di ammettere o negare che ciò potesse essere vero, "perché il potere degli Swifties è così forte che semplicemente non ne vuoi parlare". "Chiaramente parla di Brad Pitt", ha ironizzato l'attore svedese. Che, di fatto, non ha confermato né smentito le voci su Wildest Dreams. "Sarò onesto. Ho scritto io stesso il testo di quella canzone e l'ho mandato a Taylor: 'Taylor, ecco cosa dovresti dire''. Scherzi a parte, siamo tutti Swifties", ha poi concluso.