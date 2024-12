12/13 ©Getty

Taylor Swift sotto la pioggia bacia il pubblico durante il suo incredibile concerto che ha tenuto il 7 maggio 2023 a Nashville, in Tennessee. Come ben ricordano gli spettatori che hanno avuto il piacere di prendere parte a quello show, durante l'esibizione delle canzoni Bad Blood e All Too Well degli incredibili fulmini sono apparsi in cielo, sembravano quasi parte integrante dello show, come se la popstar gli avesse in qualche modo evocati