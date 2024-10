Compra all'asta una chitarra di Taylor Swift e la distrugge. VIDEO

Il video di un uomo che si scaglia contro una chitarra è diventato virale: costui ha comprato uno strumento decorato con il viso della cantautrice per la cifra di 4000 dollari, dimostrando subito dopo di averla acquistata solo per distruggerla. Nel video si vede l'uomo afferrare la chitarra e colpirla ripetutamente con un martello, mentre la folla esulta. Sembrava poi pronto a scagliarla a terra, quando il presentatore l’ha fermato. Ma alla fine... non era nemmeno una chitarra ufficialmente certificata da Swift!

Il video di un uomo della contea di Ellis, in Texas, è diventato virale, forse anche perché è stato guardato da quell’esercito di milioni di “swiftie” di tutto il mondo, i quali increduli non volevano credere ai propri occhi: costui ha comprato a un'asta una chitarra ispirata a Taylor Swift (la chitarra è decorata con il viso della cantautrice della Pennsylvania) per la cifra di 4000 dollari. E fin qui, nulla di strano. Ma adesso arriva il "bello" (si fa per dire): non appena se l’è aggiudicata, l’ha spaccata di fronte a tutti gli astanti, dimostrando dunque di averla acquistata solo per distruggerla…

Nel video condiviso dal magazine americano TMZ e apparso sui social network (clip che potete guardare in fondo a questo articolo, pubblicata su X, l’ex Twitter) si vede l'uomo dai capelli bianchi afferrare la chitarra e colpirla ripetutamente con un martello, mentre la folla esulta. Sembrava poi pronto a scagliarla a terra, ma il presentatore dell'asta l’ha infine fermato.



Un post su X con il video della distruzione della chitarra è stato visto oltre 22 milioni di volte da quando è stato condiviso domenica sera (29 settembre 2024). L’uomo che si è reso protagonista della distruzione dello strumento non è stato identificato.



Questa scena incredibile si è svolta durante l’Ellis County WildGame Dinner, un ritrovo che si tiene ogni anno, organizzato da quella che viene definita come una “organizzazione no-profit che raccoglie fondi per supportare l'educazione agricola giovanile" nella contea di Ellis, come riporta il sito web dell’Ellis County WildGame Dinner.

Né Taylor Swift né i suoi rappresentanti hanno commentato il fatto. I media statunitensi hanno cercato di contattare anche i rappresentanti della Ellis County WildGame Dinner per richiedere un commento ma per adesso nessuno ha risposto, fanno sapere.

L’asta si è tenuta a Waxahachie, in Texas, sabato 28 settembre.



