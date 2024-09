"Voterò per Harris perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di una guerriera che li sostenga", scrive su Instagram. Quello della popstar è anche un attacco a Trump, che ha usato l'intelligenza artificiale per far credere che Swift lo appoggiasse, e al suo vice Vance, trafitto con l'ironia di una foto della cantante col suo gatto e la firma "Childless Cat Lady", una gattara senza figli, categoria bistrattata da Vance

Alla fine l'atteso endorsement di Taylor Swift per Kamala Harris è arrivato. La popstar, poco dopo la fine del dibattito tv tra la vicepresidente degli Stati Uniti e Donald Trump (LA DIRETTA) ha annunciato su Instagram che sosterrà Harris nella corsa alla presidenza americana. Un endorsement che potrebbe spostare tantissimi voti (è seguita da 283 milioni di follower su Instagram). "Non ne ho idea": è stata invece la laconica risposta di Trump a un cronista che gli aveva chiesto cosa ne pensasse dell'endorsement di Swift per la sua avversaria, riporta la Cnn.



"Combattere la disinformazione con la verità"

"Come molti di voi, ho guardato il dibattito stasera", ha scritto Swift su Instagram riferendosi al duello tv tra Harris e Trump. "Se non l'avete ancora fatto questo è il momento giusto per fare ricerche sui problemi in ballo e sulle posizioni che questi candidati assumono sugli argomenti che più vi interessano", prosegue. "Come elettrice, mi assicuro di guardare e leggere tutto quello che posso sulle loro proposte politiche e sui piani per questo paese. Di recente sono venuta a conoscenza che una 'me' creata con l'intelligenza artificiale e che appoggiava falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump è stata pubblicata sul suo sito. Ha davvero evocato le mie paure sull'IA e sui pericoli della diffusione della disinformazione. Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei piani effettivi per queste elezioni come elettore. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità. Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024".

"La scelta è vostra"



La popstar si è detta anche "incoraggiata e colpita" dalla scelta "del compagno di corsa @timwalz, che da decenni difende i diritti Lgbtq+, la fecondazione in vitro e il diritto delle donne al proprio corpo". "Ho fatto le mie ricerche e ho fatto la mia scelta. La vostra ricerca è tutta vostra e la scelta è vostra. Voglio anche dire, soprattutto a chi vota per la prima volta: ricordate che per votare dovete essere registrati! Trovo anche che sia molto più facile votare in anticipo. Nella mia storia indicherò dove registrarsi e trovare le date e le informazioni per il voto anticipato", conclude, mobilitando così gli americani per andare a votare.