Dibattito Trump vs Harris, il confronto tra i due candidati. LIVE

Al National Constitutional Hall di Philadelphia è tutto pronto per la grande sfida fra Donald Trump e Kamala Harris, al loro primo incontro in persona. Il dibattito ospitato da Abc News ha una durata di 90 minuti con due interruzioni pubblicitarie. A condurlo sono David Miur e Lindsey Davis, rispettivamente anchor di 'World News Tonight' e 'Prime'. I due moderatori hanno il compito di introdurre i candidati e sono gli unici a poter fare domande: a Trump e Harris non è infatti permesso di porsi reciprocamente quesiti. Nella sala non c'è pubblico, così come è accaduto nel confronto fra Trump e Joe Biden e i due candidati non possono consultarsi con lo staff della loro campagna durante le pause pubblicitarie. All'ex presidente e Harris è assegnato un podio ciascuno sul lato destro e sinistro del palco. L'assegnazione è stata stabilita con il lancio di una monetina, così come l'ordine delle dichiarazioni finali, che vede Trump avere l'ultima parola. I due candidati devono restare in piedi dietro al loro podio per tutta la durata del confronto. Con loro hanno solo un penna, un taccuino e una bottiglia di acqua. Sono invece vietati gli appunti presi in precedenza. Trump e Harris hanno due minuti a testa per rispondere alle domande, due minuti per le repliche e un minuto aggiuntivo per approfondimenti e chiarimenti. Quando uno di loro parla l'altro ha il microfono spento, una regola particolarmente criticata dalla campagna di Harris che la ritiene uno svantaggio per la vicepresidente. Nonostante questo, la norma è stata accettata per consentire al primo, e forse unico, confronto fra i due candidati di avere luogo.