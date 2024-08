Usa 2024, gli Obama suonano la carica per Kamala: "Yes, she can"

"Yes, she can". A suonare la carica con questo slogan già noto, ma modificato per la candidatura di Kamala Harris alla convention dem di Chicago, è la coppia degli Obama, Michelle e Barack. Prima la ex first lady ha detto: "Non e' il momento di mettersi a sedere e lamentarsi, fate qualcosa. Non sentite anche voi quest'aria nuovo? Aria di speranza". Poi è toccato a Barack Obama fermare i buu di disapprovazione verso Donald Trump, dicendo: "Non fate buu, votate". La seconda giornata della convention Democratica, in Illinois, si chiude nel segno dell'urgenza di battere Trump espressa dalla ex coppia presidenziale piu' amata dai Democratici.

L'ovazione con cui, intervenuti in due momenti distinti, sono stati salutati dalla platea di cinquemila delegati, a cui si sono aggiunte tante altre persone, ha confermato il loro carisma. Entrambi hanno messo in guardia dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca. Entrambi hanno confermato la piena fiducia in Kamala Harris che, ha detto Obama, lo ha reso di nuovo "speranzoso". Sia Barack sia Michelle hanno anche sottolineato come la situazione sia cambiata con la candidatura di Kamala.