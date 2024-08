Chi è Tim Walz, governatore del Minnesota scelto da Harris come vice

Ex docente, ex membro della Guardia Nazionale, ha speso 12 dei suoi 60 anni al Congresso, come rappresentante per il suo Stato (che guida dal 2019). La campagna di Trump lo ha già bollato come un "pericoloso estremista di sinistra". Dagli anni nell'Army National Guard alla riforma della polizia dopo l'omicidio di George Floyd: ecco chi è