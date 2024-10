Taylor Swift rifiuta il dynamic pricing dei prezzi dei biglietti

Taylor Swift si sarebbe rifiutata di utilizzare l'opzione di dynamic pricing dei biglietti di Ticketmaster per il tour 'Eras'. La popstar si sarebbe scagliata contro la logica che aumenta i prezzi dei biglietti in base alla domanda, nonostante Ticketmaster abbia chiarito che i biglietti sono "a prezzo di mercato" e "possono aumentare o diminuire in qualsiasi momento, in base alla domanda, come avviene anche per biglietti aerei e camere d’albergo”

Un uso sconsiderato del dynamic pricing?

Un approccio che la Swift, come racconta NME, mantiene dal 2022: in quell’occasione Ticketmaster rivelò che il suo sito web aveva registrato una "domanda senza precedenti" per i biglietti per la tappa nordamericana del suo tour Eras del 2023 e la stessa aveva risposto: “Sono protettiva verso i miei fans, trovo complesso affidarmi a una realtà esterna. (…) Ci sono una moltitudine di ragioni per cui le persone hanno avuto così tante difficoltà a cercare di ottenere i biglietti e sto cercando di capire come questa situazione possa essere migliorata”. Una situazione che già aveva fatto infuriare moltissimi fans in coda per accaparrarsi un biglietto per i live degli Oasis: durante la vendita per gli show in Regno Unito e Irlanda, i fans avevano scoperto che il prezzo finale era stato proprio influenzato dal dynamic pricing. Intanto si rincorrono voci secondo cui in Regno Unito si stia pensando a una regolamentazione per gli eventi musicali e sportivi. Il governo britannico ha infatti promesso un’indagine per approfondire le modalità del dynamic pricing con il cambiamento del prezzo governato dagli algoritmi in base alla richiesta.