In Florida più di cinque milioni di persone sono in fuga dalle zone a rischio e due di queste sono senza elettricità a causa dell'arrivo degli uragani Milton ed Helene, che hanno già causato vittime e danni ingenti. C'è bisogno di aiuti, e uno particolarmente cospicuo è arrivato da Taylor Swift: la cantante persona dell'anno ha donato cinque milioni di dollari per aiutare le persone colpite dai tragici eventi metereologici.