"Posso dirlo senza alcuna drammatizzazione: se scegliete di rimanere in una di quelle aree di evacuazione, morirete". Lo ha detto alla Cnn Jane Castor, sindaca di una delle città della Florida in cui è atteso l’arrivo dell’uragano Milton. Ieri la tempesta diretta verso gli Stati Uniti si è rafforzata fino a raggiungere il livello più alto di allerta. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato l'emergenza nello Stato del sudest, così da facilitare la distribuzione degli aiuti federali.

Potenza "letteralmente catastrofica"

La contea di Hillsborough ha emesso ordini di evacuazione obbligatori per i residenti di alcune zone e per quelli che vivono in case mobili, compresi gli abitanti di Tampa, la città di Castor. La sindaca ha detto che l’uragano Helene è stato solo un "campanello d’allarme", ribadendo che la potenza dell’uragano Milton è "letteralmente catastrofica".

Uragano declassato a categoria 4 ma rimane "estremamente pericoloso"

Ieri la tempesta attesa era di livello 5, il valore più alto, con venti fino a 248 chilometri orari. Oggi è stata declassata a categoria 4, ma secondo il Centro nazionale uragani statunitense rimane "estremamente pericoloso finché non si abbatterà sulla Florida".