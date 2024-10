Le vittime

I servizi di emergenza sono ancora al lavoro per aiutare le numerose vittime dell'uragano Helene, il piu' mortale che abbia colpito gli Stati Uniti dai tempi di Katrina, nel 2005. Una settimana fa ha raggiunto il picco come uragano di categoria 4, causando almeno 226 morti in sei stati nel sud-est del Paese, di cui almeno 14 in Florida, e inondazioni distruttive.