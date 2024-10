Uragano Milton, le immagini dallo Spazio catturate dalla Iss. VIDEO

Venti fino a 260 Km all’ora

Milton, che nelle ultime ore è stato riclassificato di categoria 5, il livello più alto sulla scala utilizzata per misurare l'intensità degli uragani, è stato ripreso anche dalle telecamere esterne della stessa Stazione Spaziale. Le immagini, risalenti alla giornata dell'8 ottobre, mostrano l'uragano mentre attraversa il Golfo del Messico diretto verso le coste della Florida. In quel frangente, i venti viaggiavano a oltre 230 Km all’ora ma poi Milton ha continuato ad irrobustirsi, con venti che nelle ultime ore hanno raggiunto anche i 260 Km orari. Tra l’altro la tempesta ha costretto la Nasa a procrastinare il lancio della missione Europa Clipper, destinata ad esplorare il satellite di Giove, Europa. In un primo momento il lancio era previsto per giovedì 10 ottobre dal Kennedy Space Center della Florida, ma poi è stato annullato a data da destinarsi.

Le ultime sull’uragano

Intanto gli ultimi rilevamenti vedono l'uragano Milton a meno di 500 chilometri a sud-ovest di Tampa. Le autorità della Florida stanno continuando a sollecitare i residenti che non sono ancora stati evacuati a lasciare la zona o a cercare riparo mentre l'uragano si dirige verso lo Stato. "Secondo le previsioni, la tempesta si sposterà oggi attraverso il Golfo del Messico orientale, toccherà terra lungo la costa centro-occidentale della Florida in tarda serata o domani mattina presto e si sposterà al largo della costa orientale della Florida sull'Oceano Atlantico occidentale giovedì pomeriggio", ha affermato il National Hurricane Center (Nhc). Sono già stati emessi diversi avvisi per alcune parti della Florida meridionale e se ne prevedono altri nel corso della giornata, poiché la possibilità di condizioni meteorologiche avverse è in aumento in tutta la penisola.