Il calendario lunare di aprile 2025

Questo mese la Luna piena sarà il 13 aprile alle 00:22, momento in cui la Luna formerà un angolo di 180° esatti di longitudine celeste col Sole. In astronomia, la Luna Piena è l'esatto momento nel tempo, ma per gli osservatori sulla Terra, la Luna sembra piena per circa un giorno prima e dopo quel momento. La Luna Piena di aprile si verificherà vicino al suo punto più lontano dalla Terra, noto come apogeo. Di conseguenza, apparirà circa 5,1% più piccola di diametro rispetto al solito — guadagnandosi il nome di Microluna, l’opposto di una Superluna. Si potrà vedere il disco lunare luminoso e rotondo a est di sera, direttamente sopra le proprie teste a mezzanotte e a ovest poco prima dell'alba. Nel 2025, come nella maggior parte degli anni, la Luna Piena di aprile si verificherà nella costellazione della Vergine, vicino alla sua stella più luminosa, Spica.