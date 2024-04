Arriva la notte della Luna Rosa di aprile, cos'è e come vederla

Alle prime ore del 24 aprile la Luna Rosa raggiungerà il suo culmine. Per poterla osservare al meglio è necessario un cielo sgombro dalle nuvole, situazione difficile in questi giorni di maltempo diffuso su tutta Italia. Simbolo di rinascita e spettacolo cosmico, la Luna piena di aprile sarà comunque osservabile per circa tre giorni ma il fenomeno raggiungerà la migliore visibilità nella costellazione della Vergine, dunque la prossima notte. E’ importante quindi consultare gli orari locali legati alla comparsa della Luna e le condizioni metereologiche per individuare la posizione ottimale in cui osservare lo spettacolo.

Gli altri nomi

Nella storia e nel mondo sono diversi gli appellativi con cui ci si riferisce al fenomeno. Chiamarla Luna Rosa infatti non fa riferimento al colore che il satellite assume quanto più al periodo dell’anno in cui compare: in questi giorni di fine aprile avviene infatti la fioritura di una particolare specie vegetale, la Phlox subulata, anche conosciuta come, appunto, muschio rosa. Per questo motivo la Luna piena di aprile è conosciuta anche come Luna dei Pesci (in riferimento al periodo di deposizione delle uova di molte specie di pesci) o Luna dei Fiori (per associazione alla Primavera). Indipendentemente dalla denominazione che assume nelle varie culture, la Luna Rosa rappresenta la rinascita, la primavera ed è uno dei fenomeni più belli del cosmo.