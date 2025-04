Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di aprile

Questo mese la Luna piena sarà il 13 aprile alle 00:22, momento in cui la Luna formerà un angolo di 180° esatti di longitudine celeste col Sole. In astronomia, la Luna Piena è l'esatto momento nel tempo, ma per gli osservatori sulla Terra, la Luna sembra piena per circa un giorno prima e dopo quel momento. La Luna Piena di aprile si verificherà vicino al suo punto più lontano dalla Terra, noto come apogeo. Di conseguenza, apparirà circa 5,1% più piccola di diametro rispetto al solito — guadagnandosi il nome di Microluna, l’opposto di una Superluna. La Luna Piena di aprile è nota come “Luna Rosa” e avverrà nella costellazione della Vergine domenica 13 aprile. Il punto più luminoso vicino alla Luna sarà Spica, la stella più brillante della Vergine. Questa Luna Piena è speciale anche per un altro motivo: determina la data di Pasqua nel 2025. Il nome della Luna piena di questo mese non ha nulla a che vedere col suo colore: venne chiamata così perché si rifà al colore dei floghi, una delle prime piante a fiorire in questo periodo.