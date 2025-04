Scoperte su Marte le molecole organiche più lunghe di sempre

Le molecole della vita

La presenza di molecole organiche, ovvero molecole contenenti atomi di carbonio, è stata osservata più volte già dal 2012. Queste particelle sono spesso associate all’attività biologica e rappresentano un possibile indizio sulla presenza di vita nel passato, anche se singolarmente non rappresentano una prova concreta. Usando lo strumento Sam (Sample Analysis at Mars) a bordo del rover Curiosity della Nasa, attivo su Marte dal 2012, il gruppo di ricerca internazionale guidato dal Cnrs con la partecipazione di colleghi statunitensi, messicani e spagnoli, è riuscito a individuare molecole organiche più lunghe rispetto a quelle osservate finora.

Queste catene contengono fino a 12 atomi di carbonio consecutivi e risultano, quindi, molto simili agli acidi grassi prodotti dall’attività biologica terrestre. Tali molecole, secondo i ricercatori, potrebbero essere state preservate per miliardi di anni dal clima marziano secco e freddo. La scoperta del team internazionale offre nuovi spunti per la missione ExoMars dell’Agenzia Spaziale Europea e Nasa, prevista per il 2028 e nata proprio per approfondire la ricerca e l’analisi in ambito chimico-biologico.