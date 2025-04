Rispondere al telefono con il pensiero, possibile grazie a un sensore

Un gruppo di ricerca dell'Università Yonsei in Corea del Sud ha brevettato un micro sensore, inseribile direttamente nel cuoio capelluto, in grado di collegare il cervello con dispositivi elettronici ascolta articolo

Minuscoli sensori nascosti tra i capelli per rispondere alle telefonate con il pensiero. È la nuova interfaccia cervello-macchina, che consiste in micro-puntine aderenti al cuoio capelluto capaci di funzionare oltre 12 ore senza ricarica, anche durante la corsa. Sviluppate dal gruppo di ricerca guidato da Kim Hodam, dell'Università Yonsei in Corea del Sud, sono state descritte sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (Pnas).

Le interfacce celebrali Il team è da anni a lavoro sulle cosiddette interfacce cerebrali: sensori capaci di cogliere i segnali dell'attività cerebrale e tradurli in azioni concrete, come muovere un braccio robotico o controllare un dispositivo elettronico. Per ora i maggiori successi sono arrivati soprattutto dai dispositivi impiantati chirurgicamente nel cervello, ma si tratta di procedure complesse da cui possono derivare complicazioni non banali. Da qui è nato un altro filone di sperimentazione: quello dei sensori esterni, da poggiare sulla cute. Si tratta di dispositivi sicuri e non invasivi ma con un livello di sensibilità ancora piuttosto basso.