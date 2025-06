Cina, scoperti 20 nuovi virus nei pipistrelli: 2 allarmano

Analizzando i reni di 142 pipistrelli appartenenti a dieci specie, raccolti in cinque aree dello Yunnan nell'arco di quattro anni, i ricercatori hanno utilizzato avanzate tecniche di sequenziamento genetico per mappare l'infettoma renale ascolta articolo

Nei pipistrelli che vivono in Cina, nella provincia Sud-occidentale dello Yunnan, sono state scoperte 20 nuove specie di virus mai viste prima e 2 di queste, in particolare, destano preoccupazione: sono infatti imparentate con i pericolosi virus Nipah ed Hendra, noti per causare malattie con elevati tassi di mortalità negli esseri umani.

I virus trovati possono diffondersi attraverso l'urina La scoperta, pubblicata sulla rivista Plos Pathogens, si deve al gruppo di ricercatori guidato dall'Istituto dello Yunnan per il controllo e la prevenzione delle malattie endemiche. Dal momento che i virus trovati possono diffondersi attraverso l'urina, lo studio solleva timori sulla possibilità che venga contaminata la frutta coltivata nell'area, e che i virus possano trasmettersi a uomo e bestiame. I ricercatori coordinati da Mang Shi e Yun Feng non hanno analizzato le feci dei pipistrelli, come avviene di solito, ma i reni di 142 esemplari appartenenti a 10 specie diverse. I campioni sono stati raccolti nell'arco di 4 anni, in 5 aree della provincia dello Yunnan. I risultati hanno mostrato la presenza di 22 virus diversi, 20 dei quali sconosciuti, ma non solo. Sono stati trovati anche un nuovo parassita, provvisoriamente chiamato Klossiella yunnanensis, e 2 specie batteriche, una delle quali è stata scoperta solo da poco: Flavobacterium yunnanensis.