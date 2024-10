Il presidente degli Stati Uniti ha implorato ieri i residenti di fuggire da quello che potrebbe essere il peggior disastro naturale che abbia colpito lo Stato in un secolo. Le compagnie aeree hanno pianificato voli extra da Tampa, Orlando, Fort Myers e Sarasota, mentre le autostrade sono intasate dalle auto in fuga e le stazioni di servizio hanno esaurito il carburante

Il governatore Ron DeSantis, in una conferenza stampa, ha elencato città dopo città e contea dopo contea i luoghi che sono in pericolo. "Fondamentalmente l'intera parte della penisola della Florida è sotto un qualche tipo di allerta o di avvertimento", ha detto, sottolineando che ''è il momento di mettere in atto i piani di evacuazione''.

Biden rinvia viaggio in Germania e Angola

Ieri, anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha implorato i residenti di fuggire da quello che ha avvertito potrebbe essere il peggior disastro naturale che abbia colpito lo Stato in un secolo. "E' una questione di vita o di morte, e non è un'iperbole", ha detto Biden dalla Casa Bianca, esortando coloro che hanno l'ordine di andarsene a "evacuare ora, ora, ora". Biden ha rinviato un importante viaggio in Germania e Angola per supervisionare la risposta federale all'emergenza, dopo che Donald Trump ha affermato falsamente che i soldi del disastro erano stati spesi invece per i migranti.