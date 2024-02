Sparatoria Kansas City, incriminati due minorenni

Due minorenni incriminati per la sparatoria alla parata celebrativa della squadra di football dei Chiefs a Kansas City, nel Missouri. La sparatoria, che ha provocato una vittima e ventidue feriti, di cui la metà ha meno di sedici anni, sarebbe stata generata da una lite e non da un atto terroristico. Il Missouri è uno degli Stati in America più permissivi in fatto di armi: non è richiesta una licenza per l'acquisto e neanche un permesso per girare armati. La persona rimasta uccisa è una donna, madre di due figli, che si chiamava Lisa Lopez-Galvan: alla raccolta fondi per la famiglia ha partecipato anche la popstar e fidanzata di un giocatore dei Chiefs Taylor Swift, che ha donato 100 mila dollari.