Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Milano

Venerdì 16 ottobre l’artista pubblicherà G+1, nuova versione dell’album G uscito nel novembre dello scorso anno e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Tra i suoi successi ricordiamo La cura per me, Di sole e d’azzurro, Girasole, Vivi davvero, Io fra tanti e Golpe
Sabato 3 ottobre Giorgia chiuderà la tournée con lo spettacolo in scena all’Unipol Dome di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show della voce di Gocce di memoria: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
giorgia, la possibile scaletta
Dopo il concerto all’Arena di Verona, l’artista saluterà il pubblico con l’atteso spettacolo in programma all’Unipol Dome, questo l’indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dello show, attesi i suoi grandi successi: da La cura per me a Di sole e d’azzurro passando per Girasole, Vivi davvero, Io fra tanti e Golpe. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte i il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:
- L’unica / I Feel Love / Senza confine
- E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza
- Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti / Purple Rain
- Come saprei
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero / I feel for you
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi
- Girasole
- Scelgo ancora te / True Colors / Human Nature
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune / Remember the time / Il mio giorno migliore / We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- E poi
- Golpe
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Venerdì 16 ottobre l’artista pubblicherà G+1, nuova versione dell’album G uscito nel novembre dello scorso anno e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Nel corso degli anni Giorgia ha conquistato le classifiche con brani entrati nella storia della musica. Ricordiamo anche le sei partecipazioni al Festival di Sanremo: con E poi nella sezione Nuove proposte nel 1994, con Come saprei nel 1995, con Strano il mio destino nel 1996, con Di sole e d’azzurro nel 2011, con Parole dette male nel 2023 e con La cura per me nel 2025. Spazio anche alle collaborazioni: da Vivo per lei con Andrea Bocelli a Salvami con Gianna Nannini passando per Inevitabile con Eros Ramazzotti e Tu mi porti su con Lorenzo Jovanotti.
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