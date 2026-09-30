Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Milano

Venerdì 16 ottobre l’artista pubblicherà G+1, nuova versione dell’album G uscito nel novembre dello scorso anno e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Tra i suoi successi ricordiamo La cura per me, Di sole e d’azzurro, Girasole, Vivi davvero, Io fra tanti e Golpe

Dopo il concerto all’Arena di Verona, l’artista saluterà il pubblico con l’atteso spettacolo in programma all’ Unipol Dome , questo l’indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Stando a quanto comunicato da Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista ( FOTO ) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dello show, attesi i suoi grandi successi: da La cura per me a Di sole e d’azzurro passando per Girasole, Vivi davvero, Io fra tanti e Golpe. Come ripreso da Setlist , queste le canzoni proposte i il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:

Venerdì 16 ottobre l’artista pubblicherà G+1, nuova versione dell’album G uscito nel novembre dello scorso anno e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Nel corso degli anni Giorgia ha conquistato le classifiche con brani entrati nella storia della musica. Ricordiamo anche le sei partecipazioni al Festival di Sanremo: con E poi nella sezione Nuove proposte nel 1994, con Come saprei nel 1995, con Strano il mio destino nel 1996, con Di sole e d’azzurro nel 2011, con Parole dette male nel 2023 e con La cura per me nel 2025. Spazio anche alle collaborazioni: da Vivo per lei con Andrea Bocelli a Salvami con Gianna Nannini passando per Inevitabile con Eros Ramazzotti e Tu mi porti su con Lorenzo Jovanotti.