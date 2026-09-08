Pooh in concerto Parma: "La musica è emozione, lasciatevi trasportare"

Che sarà una serata da brividi lo si capisce da subito. Sono da poco passate le 21 quando le luci si spengono e il mega schermo si accende facendo scorrere tutti i loghi dei Pooh della loro storia, da quelli in bianco e nero degli anni Sessanta a quelli colorati degli ultimi tempi. Il Parco Ducale di Parma è pienissimo per il concerto ribattezzato Pooh 60: La nostra storia e fin dalle prime canzoni (Quello che non Sai, Nascerò per Te e Buona Fortuna per citarne alcune) si capisce che Roby Facchinetti, Red Canzian e Dody Battaglia (oltre a Riccardo Fogli che non è sempre sul palco) distribuiranno al loro pubblico sogni e ricordi: "Non è una serata qualsiasi - dice Roby Facchinetti - è il racconto di sessant'anni di musica e storie condivise. Voi avete sempre seguito la nostra musica con passione e dedizione e per questo vi ringrazieremo sempre. Dobbiamo ringraziare anche quelli che non ci sono più ovvero Valerio Negrini e Stefano D’Orazio, i nostri straordinari poeti: sentiamo ogni sera loro presenza e ci conforta". La parola passa poi a Red Canzian: "Dico grazie alla vita che ci ha fatto incontrare e alla musica che ci ha dato una buona vita, grazie a chi ci ha sempre aspettato a casa, grazie anche a quelli che si sono persi ma grazie a chi ha custodito e coccolato questo nostro sogno in musica". Riccardo Fogli ricorda che "ero un gommista di Piombino quando li ho conosciuti, il bilancio della mia vita è che lassù qualcuno mi ama". Infine Dodi Battaglia: "Grazie per l'accoglienza Parma, nasciamo a Bologna ma ci siamo svezzati in queste zone grazie ai palchi disseminati tra qui e Bologna. Da ragazzo credevo nei miracoli ed essere qui dopo sessant'anni è un miracolo vero. Il nostro credo è che il cielo blu sopra le nuvole".